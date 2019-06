MAJA MANDŽUKA: povratak na velika vrata sa Zoranom Cvijanovićem

Lepa glumica prepoznatljivog osmeha Maja Mandžuka nakon petnaest godina provedenih u Americi, gde je mahom radila kao producent, vratila se u Beograd. Posle duge glumačke pauze odnedavno je možemo gledati u humorističkoj TV seriji Od vrata do vrata.

Uspešna glumica i producentkinja Maja Mandžuka, koja je stekla slavu ulogom Kate u filmu Munje, vratila se na male ekrane ulogom Sare u humorističkoj TV seriji Od vrata do vrata, koja se svakodnevno emituje na kablovskom kanalu Superstar. Njen partner u seriji je Zoran Cvijanović, a kako je izgledao susret i ponovna saradnja posle osamnaest godina, otrkiva Maja Mandžuka:

- Cviju poznajem vrlo dugo, a naša saradnja je počela s Munjama gde smo napravili divnu priču, film je postao kultni i iz ove perspektive mogu samo da kažem kako mi je drago što sam bila deo te ekipe. I dan-danas, kada me sretnu na ulici, ljudi mi dobacuju replike iz filma. Kada su me pozvali za seriju. Od vrata do vrata i kada sam saznala da ću ponovo raditi s njim, zaista sam se iskreno obradovala. Ne samo što je jedan od naših najboljih glumaca, on je i divan čovek, kreativan i zaista je uživanje raditi s njim.

foto: Promo

Koliko je njen život u Njujorku, a kasnije i u Los Anđelesu, promenio, šta su joj donele 20-e i 30-e, a šta priželjkujet u 40-im, otkriva Maja Mandžuka u Novom broju magazina Lepa &Srećna.

