TEJLOR SVIFT JE FURALA ISTU FRIZURU GODINAMA, A SAD JE ŠOKIRALA: Šarenilo na sve strane i šiške do pola ČELA! (VIDEO)

Tejlor Svift je za potrebe snimanja spota za pesmu "You need to calm down", ofarbala kosu, pa su njeni lepi plavi uvojci postali roze, ljubičasti i plavi.

Šiške je takođe promenila, pa ima takozvane pin-up šiške do pola čela.

Tejlor je pesmu posvetila LGBT zajednici. U spotu se pojavljuju i brojne poznate ličnostipoput Keti Peri, Elen Dedženeres i Rajana Rejnoldsa.

Mnogi statisti, takođe su bili prerušeni u poznate dame s muzičke scene, kojima je ona na ovaj način želela da oda počast za sve što rade.

