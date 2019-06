SLUČAJNOST ILI NE?! Tom Kruz se od svake svoje žene RAZVEO baš kada su one imale 33 godine!

Oko Toma Kruza se uvek potežu najčudnije priče, a postoji nešto izuzetno bizarno. Glumac je, naime, podneo zahtev za razvod od svake svoje žene baš kada su one imale 33 godine. Ne zna se da li je u pitanju neka vrsta sujeverja ili prosta slučajnost, ali ovo zapada za oko.

Mimi Rodžers je bila u braku sa Tomom u periodu između 1987. i 1990. godine, a ona je i uvela Toma u sajentologiju i navela ga da odlaze na "savetovanje". To znači da "kvalifikovana" osoba iz sajentološke crkve postavlja pitanja paru i predlaže metode pomirenja bliske učenju te "crkve".

foto: Profimedia

Kasnije su istom savetovanju morale da se podvrgnu i Nikol Kidman i Kejti Holms.

Nikol nikada nije postala sajentolog zbog čega je okarakterisana kao problematična, a šuška se da je to i dovelo do razvoda braka koji je trajao od 1990. do 2001. godine.

foto: profimedia

Tomova treća supruga, Kejti Holms, bila je sa njim od 2006. do 2012. godine, a u tom periodu su dobili ćerku Suri Kruz.

Neki izvori tvrde da je odnos sajentološke crkve prema deci bio uzrok razvoda Kejti i Kruza. Naime, kako je izjavila glumica Lea Remini, koja je izašla iz sajentologije, prema deci se u zajednici odnose kao da su odrasli, nema nikakve razlike.

"Deca su za crkvu stare duše u mladim telima koja su se vratila sajentologiji", rekla je Remini.

To znači da odmalena moraju raditi za crkvu. Takođe, primoraju ih da u crkvi pričaju o tome šta njihovi roditelji rade i pričaju kod kuće, odnosno da ih špijuniraju.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

