NEKAD JU JE VOLEO SAŠA KOVAČEVIĆ, A SADA SE UDAJE ZA INFLUENSERA IZ LONDONA! Blogerka napustila posao u VRTIĆU, otišla iz Srbije, živi nikad BOLJE, a pogledajte gde je zaprošena! (FOTO, VIDEO)

Jovanu Koković javnost u Srbiji najbolje pamti po spotu Saše Kovačevića i njihovoj ljubavnoj romansi. Zgodna Jovana sada ima novu ljubav i upravo ju je zaprosio!

Zanosna crnka koje se sigurno sećate iz spota Saše Kovačevića za pesmu "Kome da verujem", sa kojim je inače bila u vezi od 2009. do 2011. godine, udaje se za kolegu influensera Dejvida Ričardsa iz Londona.

Dok je živela u Srbiji, Jovana se bavila modelingom, a ujedno je imala i stalan posao u vrtiću. Rešila je da joj to nije dovoljno i otišla u inostranstvo, gde je izgradila sjajnu karijeru kao modna blogerka i influenserka.

"Ja pre par godina dajem otkaz, ostajem bez dinara, bez posla bez ičega sa punom glavom ideja, prosto nepretočivih u stvarnost za Srbiju. Pre jedno sedam, osam godina kada sam došla ovde, bila sam zbunjena šta želim od života. Radila sam u vrtiću jer sam to završila. Radila sam s decom i nekako uvek imala taj kreativni naboj koji nisam znala gde da iskoristim. Mislila sam da će modeling doneti sve to što živim danas, međutim ne, to je ustvari bloging. To je nešto što sam ja zamišljala, da možete od svog imena da napravite nešto", rekla je Jovana za medije prošle godine.

Živeći život influenserke upoznala je i svog budućeg muža, koji ju je zaprosio u Dubrovniku, a lepe vesti su podelili na društvenim mrežama sa svojim pratiocima.

