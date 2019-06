NEĆU VIŠE TIME DA SE BAVIM! Tihomir Stanić otvorio dušu: Što se mene tiče, to je GUBLJENJE VREMENA!

Glumac Tihomir Tika Stanić oprobao se i kao producent, ali kako otkriva, smatra da to ipak nije "njegova šoljica čaja".

"Mislim da se produkcijom više neću baviti jer je gubljenje vremena što se mene tiče. To što sam hteo uradio sam, to je bio jedan izlet i mislim da je sa tim završeno. Mada, nikad ne reci nikad", rekao je on, za kog se priča da nikada kao sad nije radio.

Bez obrzira na količinu posla, on sa osmehom ističe da mu to uopšte ne smeta.

"Igram u meri u kojoj je to normalno za čoveka mojih godina. Kad mi kažu ljudi o, koliko igraš, ponekad se zezam i kažem im: 'Ne igram ja puno nego zapaženo, pa se stiče utisak da igram mnogo'. Stalno radim od jutra do mraka, a rad mene relaksira. Nije mi naporno i uglavnom sam srećan", kaže Tika, a iako dane provodi na setu, otkriva da njegova zarada, ali i njegovih kolega, nije zavidna.

foto: Dragana Udovičić

"Ne zarađujem mnogo ma koliko radio jer je ovde takva situacija da to nisu prilike kao u svetu, i na ovom našem malom tržištu ne može da se izdvoji neki glumac po visokom honoraru."

Inače, interesantno je da je njegov lik inspekora Marijanovića iz "Ubica moga oca" prebačen u seriju "Državni službenik"

.

"Moj lik je samo ušao u novu seriju i isti inspektor Marjanović i dalje radi, sada u 'Državnom službeniku'. To je jedan kuriozitet koji se kod nas nije ranije primenjivao. Meni je s te strane možda lakše nego drugim glumcima", ističe glumac.

Tika kroz osmeh prepričava i brojne anegdote i otkriva da ga na ulici ljudi oslovljavaju po imenima popularnih uloga koje tumači:

"Odazivam se na inspektore Marjanoviću. Neki me zovu i Stavro po seriji 'Psi laju, vetar nosi', a veliki broj me oslovljava sa kralju, po ulozi kralja Aleksandra Obrenovića. Odazovem se uvek kada shvatim da se meni obraćaju."

foto: Marina Lopicic

Sa druge strane, Tika i njegova supruga Jelena Milović ponosni su roditelji ćerkama Mileni Hani i Sofiji Nađi, a kako glumac ističe, uvek pronađe dovoljno vremena za svoje voljene.

"Ćerkama i ženi ne smeta što puno radim jer se uklapamo i organizujemo jedni sa drugima. Dovoljno vremena imamo jedni za druge i nalazimo vreme za sve. Ćerke imaju slične kriterijume mojima. Slično mislimo. One su uvek u pravu, mlađe su i pametnije od mene."

foto: Dragan Kadić

