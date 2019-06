MORAMO NAUČITI NAŠU DECU DA BUDU LJUDI! Rade Šerbedžija pomenuo RAT, razaranje, a onda dao REŠENJE za ceo REGION!

"Antigona - 2000 godina kasnije" je predstava koja povodom Beogradskog letnjeg festivala dovodi Radeta Šerbedžiju pred beogradsku pozorišnu publiku posle 27 godina.

"Ja nisam ovde stranac, ja dolazim ovde sve te godine, tu su živeli moji roditelji, dolazim ovde redovno, imam prijatelje, ali kao pozorišni glumac zaista 27 godina nisam igrao. Poslednji put smo igrali "Majku hrabrost", to je bila naša anti-ratna predstava, teatra Preduzeće za pozorišne poslove, kojeg smo bili organizatori i vlasnici Ljuba Tadić i ja. Mlada Lenka Udovički, moja današnja žena je režirala to, Mira Karanović je briljantno igrala i bio je Pera Kralj s nama, Danka Petrić, neki mladi glumci, baš je bilo uzbudljivo", kaže Rade.

foto: Stefan Jokić

O predstavi "Antigona - 2000 godina kasnije", koja se inače igra na Brionima i u kojoj igra dve uloge, Rade Šerbedžija kaže:

"Napravljena je savremena priča o jednoj današnjoj porodici, otac, majka, sin, 2 kćeri, koji žele da pronađu sina koji je nestao u ratu, u nekoj zemlji pokopan, traže njegove ostatke. To je jedna užasna, tragična i bolna istina o mnogim porodicama sa ovog našeg područja, recimo Balkana i bivše Jugoslavije ili bilo kako da to nazovemo. To je jedna nesreća koja se dogodila ovim narodima, u našoj predstavi postoji jedan predznak nacionalnog obeležja te familije, to je dobro jer svaka nacija i familija su u ovom ratu nastradale, neke više, neke manje i to je jedna užasna stvar s kojom se mi danas kao ljudi moramo suočiti."

"Zadatak svake umetnosti je prvenstveno da gradi mostove, zbližava ljude u miru i upoznaje različite mentalitete, kulturne specifičnosti raznih naroda. Srećni smo da smo deo toga danas, naročito da u ovim našim, bolnim situacijama gde smo dojučerašnji prijatelji bili, pa onda sad smo samo susedi, ali jednostavno moramo biti ljudi radi naše dece kojima moramo pomoći da se ljudski ponašaju. Kao što kaže Antigona Kreontu kog ja igram: "Ne za mržnju, za ljubav ja sam rođena i stvorena", zaključuje Rade.

foto: Ana Paunković

