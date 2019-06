LICEMER! PRE 2 GODINE GOVORIO DA SE OSEĆA KAO SRBIN, A SADA NAS NAJBRUTALNIJE IZVREĐAO: Pogledajte šta je crnogorski glumac govorio tokom gostovanja u Užicu! UDARIO I PO SVOJIMA (FOTO)

Glumac i stalni član ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta Zoran Vujović podigao je javnost u regionu kada je na svom Fejsbuk profilu najbrutalnije izvređao srpski narod, nazivajući Srbe "izdajnicima", "neznalicama", "izrodima".

Objava, koja je nastala usled kampanje protiv Srbije sa insistiranjem na otimanju crkvene imovine, ubrzo je obrisana, nakon čega je glumac napisao da su njegove reči bili u stvari upućene svima koji su hteli da zavade Srbe i Crnogorce.



Međutim, nakon što je na najbrutalniji mogući način izvređao Srbe, ponovo je postao aktuelan Vujovićev intervju iz 2017. godine gde govori kako rado dolazi u Srbiju i da se oseća već kao "domaći".

Crnogorski glumac je tokom gostovanja na jednom pozoričnom festivalu u Užicu na pitanje novinara kako reaguje na to što ga užička publika već doživljava kao domaćeg i srdačnog da pozdravlja ispred pozorišta, rekao da mu je uvek drago da dođe u ovaj grad.

"Uvek mi je drago kada dođem u Užice. Vrlo često se šalim sa svojim kolegom Mišom Obradovićem "Kuku..kako ćemo sada u Užice? Iz godine u godinu dolazimo sa sve manjom ulogom", pa se dobro nasmejemo, mada je on sinoć imao zapaženiji ulogu. A da se osećam kao domaći, to je tačno. Verujem da ću idući put u Užice doći opet sa dobrom glumačkom pričom pa sda se na neki novi način upoznam sa publikom", rekao je on tada.

U istom intervjuu objasnio je da smo na ovim prostorima posebno zapaženi u

gaženju jednih po drugima u ostvarenju ciljeva.

"Genetika je čudna stvar. A mi ovde nosimo baš taj gen. U našim habitusima je usađeno to da "veća riba jede manju ribu". To je nedostatak saosećanja, borba prljavim sredstvima, prljavim pravilima igre", govorio je tada Vujović.

