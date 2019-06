NEKA TRAJEMO KAO BUBA U UHU: Smeh do suza na predstavi HOTEL 88, a pogledajte kako se kolege šale sa Jelisavetom Teodosić! (KURIR TV)

Kultna predstava "Hotel 88" izvedena je u petak stoti put, a publika je glumce nagradila gromoglasnim aplauzom i stajaćim ovacijama.



Slavlje umalo da pokvariAndrija Kuzmanović, koji se uspavao i umalo nije došao na žurku na kojoj se služila rođendanska torta i pilo vino.



- Vrati ljudima po 500 dinara, što si kasnio - našalio se tokom izvođenja na račun kolege Vladimir Aleksić.

foto: Nemanja Nikolić



Pored Vlade i Andrije, publiku su do suza nasmejale i Jelisaveta Orašanin i Tamara Krcunović.



- Kad dođete u pozorištu do broja sto, svi se raduju i skaču od sreće. Čar ove predstave je što se ljudi non-stop smeju, od početka do kraja, i onda sve to pozdrave ogromnim aplauzom na kraju - kaže Jelisaveta.

foto: Nemanja Nikolić



Tamara objašnjava da je ova predstava nastala u Engleskoj i da će svoje uloge moći da igraju i sa šezdeset godina.



- Dostići ćemo valjda uspeh i "Bube u uhu". Nije lako igrati. Mi sami vozimo ovaj naš brod i moramo da imamo mnogo razumevanja jedni za druge. Kad neko kiksne, tu smo mi jedni za druge - objašnjava glumica i dodaje:

- Svako će se pronaći u nekom od ovih likova. Svi smo mi ostavljeni ili ljudi koji ostavljaju.

foto: Nemanja Nikolić



Vladimir Aleksić kaže da se nije nadao ovakvom uspehu, a otkrio je da uskoro rade i nastavak.



- Imali smo juče prvu probu i radićemo zajedno i "Hotel 2". Tekst je još bolji i smešniji - otkrili su glumci.

foto: Nemanja Nikolić



Za razliku od drugih pozorišta, ekipa "Hotela 88" radiće i tokom leta. U Beogradu su ponovo 7. jula, a onda kreću na turneju po Srbiji i Crnog Gori. U Herceg Novom i Tivtu su 19. i 20. juna, a na Paliću i u Vrnjačkoj Banji 14. i 15. avgusta.

foto: Marina Lopičić

Sazrela sam otkad sam majka Jelisaveta kaže da je jedina sličnost s likom Sandre što obe imaju Instagram profil.

- Ona koristi društvene mreže više nego ja. Trudim se, za razliku od nje, da privatni život čuvam za sebe. Otkad sam postala majka, samo sam sazrela.

Kurir/ Foto: Nemanja Nikolić

Kurir