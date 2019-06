ŽELIM DA IZAZOVEM TOMA KRUZA NA BORBU U RINGU! BIBER HOĆE DA BIJE TOMA KRUZA: Pevač i glumac se spremaju da odmere snage u ULTIMAT FAJTU!

Džastin izazvao Toma, koji će pristati da odmere snage u meču pod pokroviteljstvom UFC Mnoge holivudske zvezde izučile su borilačke veštine zarad uloga, ali Tom Kruz (56) otišao je korak dalje - on je, naime, pristao da se van filma bori u ringu, i to s mladim Džastinom Biberom (25)!

Kako piše portal TMZ, glumac i pevač odmeriće snage u ultimatfajtu, a na borbu ih je pozvao šef UFC (šampionat ultimatfajta) Dajna Vajt. Biber je već zvao Kruza i predložio mu da se nađu kako bi se dogovorili o detaljima meča, za koji se očekuje da će biti svetska senzacija. Pevačev menadžer Skuter Braun potvrdio je Vajtu da će se njegov pulen tući s Kruzom i da je već započeo fizičke pripreme.

Na njegovoj strani je svakako mladost, ali na Kurzovoj je iskustvo, s obzirom na to da se on, pripremajući se svojevremeno za mnoge svoje uloge, kao što su one u filmovima „Top gan“ i „Nemoguća misija“, i te kako izveštio u borilačkim veštinama. Zanimljivo je da je Kruz snimao akcione scene i pre nego što je njegov mladi suparnik rođen, a i u šestoj deceniji je u odličnoj formi.



Da je veoma zagrejan za ovu borbu, Biber je potvrdio i tvitom:



- Želim da izazovem Toma Kruza na borbu u ringu. Tome, ako ne prihvatiš, to znači da si uplašen i nikad to nećeš preboleti.

Holivudski superstar se još nije javno izjasnio o ovoj ponudi, ali izvori kažu da će pristati, jer je to odlično za njegov imidž, koji je poslednjih godina znatno narušen zbog slepe odanosti sekti sajentologa, koji su mu čak zabranili da viđa ćerku Suri iz braka s Kejti Holms, s obzirom na to da ona ne deli njihova uverenja.

