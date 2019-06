BAKA PRASE, NAJPOPULARNIJI JUTJUBER, EKSKLUZIVNO ZA KURIR OTKRIVA KAKO SE OBOGATIO: Ne znam ko je Šerbedžija, ja sam broj jedan u Srbiji!

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, najviše je opčinjen činjenicom da je sa samo 22 godine uspeo da od svog posla kupi automobil iz snova - "porše". Iako je sin đakona Nenada Ilića, njegova interesovanja su potpuno drugačija, i to u odnosu na celu porodicu.



Da li si sam kupio "porše"?

- Ovo je baš moj "porše". Hteo sam da dobijem kola, ali pošto nisam uspeo od sponzora, onda sam odlučio da ih sam kupim.

Što baš "porše", je li moglo nešto jeftinije?

- Ne mora. Meni materijalne stvari nisu prioritet. Ja na to gledam kao na igricu, jer mi je zabavno, ali i želim da izgledam ozbiljnije.



Šta si još kupio skupo?

- Sat "roleks" i dosta patika.

Koliko zarađuješ?

- Neću ja ništa da kažem. Poenta "poršea" je bila da se zna ko je šef, da sam broj jedan i da to radim najozbiljnije na sceni. Hteo sam i da privučem pažnju sponzora, da vide koliko je to ozbiljna platforma i koliko se novca vrti. Kad dođem na sastanak u "poršeu", sponzor će drugačije da priča sa mnom. Ali mi je i kul što imam "porše".



Neki pevači na estradi gule po 30 godina, pa ne voze skupa kola.

- Pa nisu broj jedan. Ja sam se za dve i po godine ostvario.

Bićeš gost na Belefu s Radetom Šerbedžijom i još mnogo ličnosti iz sveta kulture. Jesi li mogao to da pretpostaviš?

- Pa ne. Sad ću da zvučim glupo, ali ja i ne znam ko su ti ljudi zato što nikad nisam pratio našu umetničku scenu. Bio sam u svom svetu ceo život, igrao igrice i ništa me drugo nije interesovalo.



Završio si muzičku školu, ipak.

- Jesam, ali me nije interesovalo ništa sa strane.

Čime si inače planirao da se baviš dok nisi postao jutjuber?

- Hteo sam da budem profesionalni gejmer, ali me niko nije podržavao u tome, pa sam morao da to batalim. Onda sam mislio da ću upisati muzičku akademiju, ali nisam, i koliko sam tad bio smoren, toliko sam danas srećan.



Čime ti se majka bavi?

- Mama je s tatom u Amsterdamu, pošto je tata protojerej SPC, ona mu pomaže i peva u crkvi. Oboje su završili po dva fakulteta. Mama je završila glumu, tata režiju, a oboje i teologiju.

Da li se ti pronalaziš u crkvi?

- Ne. Ja sam vernik, ali nisam toliko posvećen da idem u crkvu. Smatram da to treba da ti dođe s vremenom, pa da sam odlučiš da se posvetiš tome.



Da li ideš u crkvu?

- Idem kad su praznici, a ranije sam išao jer su me terali mama i tata. Ali smatram da u tome svako treba sam da se pronađe.

Poznato je da ti otac zamera što psuješ. Šta ti majka govori?

- Isto mi govori što i tata. Drago im je što vide da se trudim i radim, ali ne podržavaju to što psujem u klipovima. Takođe, voleli bi da promovišem neke pozitivne vrednosti. Tata smatra da je negativno to što trošim toliko para na materijalne stvari u poslednje vreme. On je protiv toga, jer smatra da su to nepotrebni troškovi. Slažem se i ja s njim.

Da li ti je neko rekao da su te promenili slava i novac?

- Da, da. To je redovna tema da me je novac pokvario, slava promenila... Ja sam isti čovek, samo su mi se apetiti promenili, drugačije gledam na ljude koji kukaju da nemaju, a neće da rade. Poštujem svaki posao.

Da li te saleću devojke?

- Ne, ne izlazim po klubovima, već samo s drugarima da jedemo, ispričam se s njima... Devojke što saleću, to ide uz broj pratilaca.



Imaš li devojku?

- Nemam. Sad mi je karijera bitnija nego taj deo. Za to će doći vreme, a sada je vreme da se radi.



A kakve devojke voliš?

- Plavuše mi se sviđaju. Bitno mi je da ima lep osmeh, da je normalna i zanimljiva. I da puca kako izgleda, nisam ja veverica.

Šta su završili tvoji braća i sestre?

- Brat je završio elektrotehnički fakultet, starija sestra studira hemiju, a mlađa istoriju.



Znači, svi imaju fakultet osim tebe. Šta ti kažu za tvoj posao?

- Ne mogu da veruju šta se dešava, kako zarađujem toliko, zašto imam toliko pratilaca i popularnost. Šaljem mamu i tatu na letovanja, sestrama kupujem fiksne proteze zato što mogu i volim da im pomognem. Inače, doniram novac jer to mogu i jer mi se posrećilo s poslom.



Samouveren

Anastasija hoće da privuče moju publiku Jesi li se upoznao sa Anastasijom Ražnatović? Dopala ti se njena pesma "Rane".

- Prva joj nije bila ništa specijalno, ova nova je fantastična, i to je to što mislim. Ne razmišljam previše o tome. foto: Nemanja Nikolić Ona se nasmejala i zahvalila javno za tvoju detaljnu analizu.

- Ma to je napisao njen PR tim. Njoj ide u prilog da privuče moju publiku, logično.

