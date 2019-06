DEJV BARTOLOMEJ PREMINUO U 100. GODINI! Muzički džin iz Nju Orleansa će ostati legenda na bluz i džez sceni, a njegov čuveni hit ste čuli BEZBROJ puta! (VIDEO)

Nju Orleans, je izgubio još jednog muzičkog džina. Veliki Dejv Luis Bartolomej preminuo je jutros u 100 - toj godini života.

Dejvid Luis Bartolomej je bio američki muzičar, vođa benda, kompozitor, aranžer i muzički producent, istaknuti u muzici Nju Orleansa tokom druge polovine 20. veka.

Prvobitno trubač, bio je aktivan u mnogim muzičkim žanrovima, uključujući i bluz, Big Band, Nev Orleans Jazz i Dikieland. Bio je jednog od najvećih muzičara u Crescent Citiju, a mnogi muzičari snimili su Bartolomeove pesme.

Njegovo partnerstvo sa Fats Domino, međutim, doživelo je jedno od najvećih uspeha.

Sredinom 1950-ih napisali su više od četrdeset hitova za Imperial Records, uključujući i dve pesme koja je dostigla broj jedan.

Ostaće upamćen po čuvenom hitu "Ain't That a Shame", ali i po mnogim drugim, među kojima su najpoznatiji: "I Hear You Knocking", "Blue Monday", "I'm Walkin'", "My Ding-A-Ling", and "One Night".

Kurir.rs/Foto: Printskrin

