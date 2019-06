ŽALILA SAM SE DA INSEKTI MILE PO MOM TELU, A LEKARI SU ME 4 PUTA SLALI NA PSIHIJATRIJU! Manekenka se zarazila tropskom bolešću i sada se muči i trpi bolove jer joj DOKTORI nisu VEROVALI!

Jasmin Lenard, 33-godišnja manekenka, zvezda britanskog "Velikog brata" i bivša devojka Kristijana Ronalda, šokirala je svoje pratioce na Instagramu nakon što je objavila uznemirujuću poruku, a onda je iz nepoznatih razloga obrisala.

Manekenka se zarazila bizarnom tropskom bolešću kod koje paraziti putuju po telu bolesnika i mogu da se smeste u srcu bolesnika, gde mogu da žive i razmnožavaju se godinama.

"Četiri puta sam išla u bolnicu i rekla lekarima da insekti gmižu po mom telu. Četiri puta me nisu shvatili ozbiljno već su me poslali psihijatru jer su mislili da nešto nije u redu sa mnom. Četiri puta su zanemarili sve što sam im rekla i uskratili mi lečenje. Četiri puta su me odbili na temelju izgleda jer su zbog moje mršavosti zaključili da imam problem s drogama ili da bolujem od šizofrenije. Na kraju se ispostavilo da sam u pravu i da sam jako bolesna. Ako ne umrem, sve ću ih tužiti", napisala je Jasmin.

Dodala je i da se trenutno leči, ali se oseća kao da umire. Naglasila je i da je veoma razočarana u osoblje bolnice jer nikada nisu ni čuli za bolest od koje boluje.

