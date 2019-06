NISAM GLUPA DEVOJKA, ALI BILA SAM SA SOCIOPATOM I NARCISOM! Pamela Anderson saznala da joj je dečko imao PARALELNU VEZU, pa najstrašnije oplela po njemu!

Fudbaler Adil Rami je sociopata i narcis prema tvrdnjama njegove sada bivše devojke Pamele Anderson koja je na svom Instagram profilu podelila sa svojim fanovima intimne detalje iz njihovog života, pošto je saznala da ju je Rami prevario u više navrata.



Adil i Pamela su bili zajedno od juna 2017. godine, a fudbaler je pre toga bio u ljubavi sa Sidoni Bijemon, poznatom manekenkom. Rami, koga inače zovu Šrek, upoznao je svetsku zvezdu u Sevilji, gde su se rasplamsale strasti.

"Teško je prihvatiti. Dve godine mog života si bila teška laž, prevarena sam. Naterana sam da poverujem da smo u velikoj ljubavi. Slomljena sam, saznala sam u ovih poslednjih par dana da je vodio dupli život. Šalio se o tome kako drugi fudbaleri vode svoje devojke u apartmane blizu svojih žena, nazivao ih je čudovišta", počela je Pamela svoj govor na Instagramu.

Pamela koja je poznata po svojim televizijskim ulogama ali i po tome što je najprepoznatljivija plejboj zečica, je slomljena pošto je svim srcem verovala u Francuza koji je šarao sa strane:

"Ovo je još gore, o svemu je lagao.. Kako je moguće da kontroliše srce i um dve žene. Sigurna sam da ima još. On je čudovište, kako sam mogla da pomognem mnogim ljudima ali nisam bila mudra da pomognem sebi. Narcisi se ne menjaju, Sociopate se ne menjaju. Boli kao pakao. Razgovarala sam sa njegovom bivšom i nju je sve lagao. Ona je u istom šoku i zaista je tužno. To je dokaz da moram da nastavimo dalje, on ne može da nas povredi više. Mislim da se neću oporaviti lako od ovog, nisam glupa devojka ali sam mnogo puta pala na njegove laži i izvinjavanja."

Na nju je ostavio najveći utisak Ramino ponašanje prema bivšoj i majci njegovog deteta sa kojima nije hteo da ima kontak:

"Napustiću Francusku. On je pokušao sve, slao je cveće, pisma, pojavio se pred mojim hotelom ali ga je obezbeđenje oteralo. Povredio me je i pretio mi bezbroj puta. Čak mi je oterao i prijatelje iz života. Hteo je da me oženi i da upozna mog oca. Osećam se loše zbog njegove bivše sa kojom ima dete. Toliko puta sam pokušala da sa njim razgovaram o njegovoj porodici ali on nije hteo! Trebala sam da znam bolje, ljubomora, fizička i emotivna tortura, to je ogledalo njegovog postupka" , zaključila je Pamela.

