PAMELINA AGONIJA SE NASTAVLJA! Bivši je odgovorio na PROZIVKE glumice, a ovo nikako nije OČEKIVALA! Fanovi zbunjeni, ne znaju šta da misle (FOTO)

Pamela Anderson i Adil Rami su raskinuli, a javnost pomno prati razvoj situacije. Posle Pameline Instagram objave u kojoj ga naziva lažovom i psihopatom, stigao je Adilov odgovor.

"Pauza nikad nije jednostavna. Često u takvim slučajevima emocije mogu da ovladaju čovekom i da preuveličaju stvari. Pamela je kompletna osoba, koju duboko poštujem, osoba sa uverenjima, iskrena u svojim borbama i prema njoj je moja ljubav bila uvek iskrena. To je ono što želim da pamtim. Mislim da ne bi trebalo da otkrivamo svoju intimnost i prošlost koja se tiče samo nas."

foto: Profimedia

"Međutim, u ovom trenutku želim da objasnim nešto. Ni u kojem slučaju ne vodim dvostruki život, jednostavno sam vezan i naklonjen tome da sačuvam trajni odnos sa svojom decom i njihovom majkom Sidoni koju duboko poštujem. To je trebalo da bude transparentno u našim odnosima. Pretpostavljam. Bio sam i ostatću veran svojim vrednostima i uverenjima koja su moja, i koja su izražena u mojoj predanosti i podršci udruženju "Solidarte femmees", koja je uvek tako jaka. Ponosan sam što sam učestvovao u njihovoj velikoj i lepoj kampanji koja je pokazala izuzetan rad udruženja i njenih članova. Želim mir i diskreciju našim porodicama i prijateljima, čak i ako me boli i povređen sam. Nadam se da razumete i poštujete to"

Rami je istom slikom kao i Pamela ispratio saopštenje. Bivši partneri stižu jedno drugog po broju lajkova, ona ih ima 99, a on 93 hiljade.

Njoj poručuju: "Ljubavi ti si Pamela. Ako to ne ceni, on te ne zaslužuje", a njemu: "Nikad nećemo znati istinu ko je kriv"

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir