ŠESTA KNJIGA MIROSLAVA KUSMUKA POLJE VETROVA: Život ne možemo pobediti sami ćuteći

U svemu što pišem ima nešto lično, rekao je književnik Miroslav Kusmuk na promociji svoje šeste knjige - Polje vetrova, koju su čitaoci s nestrpljenjem čekali i okupli se u Klubu književnika u Beogradu da ga s radošću pozdrave.

Kusmuk je do sad napisao tri romana i tri zbirke priča i kako sam kaže njegove misli su izrodile mnoge velike i male mudrosti. Lutale su nedostižnim prostranstvima i odlazile kuda im je volja.

"Ubrzo sam shvatio da me one sve češće vuku u stranu na kojoj mi nije mesto. Opirao sam se i terao ih od sebe, ali bilo je dana kada bi me obuzela apatija i tada bih im se potpuno prepuštao. Sve manje sam razmišljao o tome da li je to što radim pametno. Svet kojem pripadam sve više prezire pamet, ali ovo i nije priča o mojoj ili tuđoj pameti, već o sveopštoj ludosti", kaže ovaj književnik dobitnik mnogih nagrada ali izdvajamo nagradu Akademije Ivo Andrić.





foto: Kurir

Kako je rekao Miljurko Vukadinović, Kusmuk na lirski način doživljava svet, koji prikazuje uz otvoren razgovor sabesednika, ali i priča o potrebi da promenimo život uz sabesednika, jer sami ga ne možemo pobediti ćuteći.

"Siguran sam da će Kusmuk napisati i knjigu poezije", rekao je Vukadinović, koji je veoma nadahnuto analizirao knjigu Miroslava Kusmuka, ističući da ga za Andrića vezuje mnogo više od Bosne i otovoreno pokazujući koliko ga je dotakla knjiga Polje vjetrovala. Kako je rekao, posle čitanja ove knjige sve vam se u životu menja.

Inače, književnik Miroslav Kusmuk do sada je objavio knjige

Vuk, Pričaj mi Lazare, Oluja, Bijeli šal, Ispovijest. Član je Udruženja književnika Srbije od 2011. godine.

foto: Printskrin

