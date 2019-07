MARKO ŽIVIĆ BIO JE U BRAKU SA OVOM POZNATOM VODITELJKOM: Gledamo je svaki dan na malim ekranima, a ostaćete u ŠOKU kad čujete šta bivši kaže o NJOJ (FOTO)

Glumac Marko Živić retko govori o svom privatnom životu, ali je javnosti donekle upoznata sa činjenicom da je prva Markova supruga, od koje se razveo pre nekoliko godina, danas uspešna voditeljka Nataša Pavlović.

Iako mnogi ne znaju njih dvoje su ostali u sjajnim odnosima da su skoro stalno u kontaktu.

- Nataša i ja smo bili prijatelji dok smo bili u vezi, a to smo i ostali posle razvoda. Čujemo se kada su praznici, Nova godina, rođendani. Kada se sretnemo, lepo popričamo. Mislim da je to normalno. Možda su neka tuđa iskustva traumatičnija, moje nije - iskren je Marko koji je svojim stavom dao do znanja mnogima, da ukoliko je ljubav u odnosu nestala, poštovanje i ljudskost treba uvek da postoje.

Kaže da je zadovoljan svojim trenutnim emotivnim životom, ali ne krije da često pusti poneku suzu. Po tome se, smatra, razlikuje od većine muškaraca.

