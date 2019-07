NAJPOZNATIJEM JUTJUBERU UGASILI INSTAGRAM: Baka Prase ostaje bez 5.000 evra mesečno! (FOTO)

Bogdan Ilić (22), poznatiji kao Baka Prase, ostao je bez Instagram naloga! Najpopularnijeg srpskog jutubera na ovoj društvenoj mreži prijavili su njegovi "hejteri", zbog čega je ostao bez značajne svote novca!

Sin sveštenika Nenada Ilića i jedan od najpoznatijih domaćih influensera mnogima bode oči svojom popularnošću, pa su rešili da mu napakoste. Nekolicina Bakinih "hejtera" prijavila je njegov Instagram nalog kao nepodoban, što su utvrdili i administratori ove aplikacije, pa mu je profil suspendovan.

Bogdana je ovo iznerviralo, što i ne čudi s obzirom na to da dobar deo svoje zarade ima upravo od ove društvene mreže. Baka Prase je na Instagramu imao više od 600.000 pratilaca! Prema nekim podacima, influenseri sa ovim brojem folovera mesečno zarade i do 5.000 evra. Ako uzmemo u obzir da svaki uticajniji instagramer za reklamu uzima minimum 500 evra, a da je Bogdan jedan od najpopularnijih kod nas, ova svota sasvim je realna.

Ilić se odmah oglasio na svom Jutjub kanalu i snimio video gde s knedlom u grlu objašnjava fanovima šta se dogodilo.

- Obrisali su mi Instagram, zašto, nemam pojma. Izgleda da je hakovan. Ne znam... I ono... Pokušavam da rešim, ali ne verujem da ću uspeti. Ako je nekome drago kad je drugi nesrećan, šta da kažem, žao mi je tih ljudi. Neću da lažem, smorio sam se kao bulja! Obrisali su mi Instagram od 600.000 pratilaca. Samo što mi suze ne krenu - rekao je Ilić i dodao da ima rezervni profil.

Drugi Instagram nalog u rekordnom roku je sakupio preko 70.000 pratilaca, ali i on je ubrzo ugašen. Tada je Baka Prase snimio još jedan video i nije mogao da se suzdrži da ne zaplače.

- A ne mogu više, je*ote, koji ku*ac. Koliko god da se trudim, je*ote... I šta, ugase mi jedan Instagram, razumem. Onda otvorim novi, ljudi se potrude da me dignu, dobijem pratioce, i to mi ugase - rekao je Baka Prase i počeo da plače.

- Ne znam stvarno čemu više ovo. Koji ku*ac ja snimam, za koga! Šta? Kupio sam auto i, kao, zaslužio sam da me svi je*u zbog toga. Neću više... Idem na pauzu. Ovaj stres ne mogu da izdržim - rekao je on kroz suze, ali se brzo sabrao i zapretio svima koji su ga prijavili na Instagramu da će ih otrovati.

- Pušite mi ku*ac! Šta je? Hoćete da mi reportujete Instagram što vas psujem? E pa, nema ga! Marš kući! Možda nemam Instagram, ali imam skup auto! Hajde, reportujte mi Jutjub, napraviću novi! A ako mi srušite i taj, onda ću da se zaposlim u pekari i da vas potrujem kiflama! Ja mogu i da prosim, da odem na ulicu, i svi koji me znaju će da mi daju pare i opet ću da imam više para nego vi. Uzimate mi iz džepa i hleb iz usta - urlao je jutjuber.

Stupili smo u kontakt sa Bogdanom koji nam je rekao:

- Krivo mi je, ali se ne opterećujem time. To nije neka zarada za mene, imam sponzore. Krivo mi je zato što su mi ugasili i drugi profil koji je za dan skupio 100.000 pratilaca a koji sam hteo da, kada mi vrate moj nalog, poklonim u humanitarne svrhe - rekao nam je Baka Prase.

Bogdan godišnje od Jutjuba zaradi više od 50.000 evra, što je na mesečnom nivou oko 4.000 evra. On je rekorder kad su domaći influenseri u pitanju, a na svom kanalu ima 1.200.000 pratilaca. Kad je u pitanju Instagram, svota je malo niža, ali izuzetno dobra. Baka Prase zarađuje i od pojavljivanja na događajima, promocijama, te u većim reklamnim kampanjama.

22 godine ima Bogdan Ilić

50.000 evra u proseku godišnje zaradi od Jutjuba

5.000 evra zaradi mesečno od Instagrama

