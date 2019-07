MUŠKARCI SU TOLIKO PRLJAVI DA NIKAD NE BIH BILA SA ŽENOM KOJA SPAVA S NJIMA! Megan Foks je udata i ima troje dece, a mrzi TRANSFORMERSE koji su je proslavili!

Američku glumicu i modela Megan Foks javnost smatra jednom od najatraktivnijih zvezda Holivuda. Međutim, u poslednje vreme se ne eksponira previše u medijima.

Kada je Megan bila na vrhuncu karijere, zarađivala je milione i često se nalazila na crvenom tepihu. Pored uspeha koji je ostvarila u filmu "Transformers", glumica se oprobala i u nizu televizijskih emisija, ali je i imala ulogu u spotu repera Eminema za pesmu " Love the way you lie", koji je bio vrlo zapažen i broji milionske preglede na Jutjubu.

Međutim, Megan često svoju najprepoznatljiviju ulogu u gorepomenutom filmu smatra za "potpuni fijasko" i svojevremeno je izjavila da je to " najgori film ikada"

"Taj film je bio najniža tačka moje karijere", rekla je Megan pre nekoliko godina.

O njenom ljubavnom životu se dosta pisalo, a na početku karijere, Megan je izjavila da je imala samo dva dečka u životu, te da je pohađala katoličku školu i da su joj roditelji bili vrlo strogi.

Ipak, njeno srce uspeo je da osvoji glumac Brajan Ostin Grin, sa kojim je počela da se zabavlja 2004. godine. Oni su se upoznali dok je Megan imala samo 18 godina, dok je glumac imao 30. Par se venčao 2010. godine u društvu najbližih prijatelja i porodice i imaju troje dece.

Takođe, glumica je otvoreno govorila o svojoj orijentaciji, i izjasnila se da voli oba pola:

"Ne dvoumim se oko toga. Ali, istovremeno sam i licemerna, jer nikada ne bih izlazila sa devojkom koja je tog opredeljenja, zato što to znači da ona spava i sa muškarcima, a muškarci su toliko prljavi da nikada ne bih želela da spavam sa devojkom koja je spavala sa muškarcem", objasnila je Megan 2011. godine.

