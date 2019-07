KVENTIN TARANTINO DOŠAO DO KRAJA PUTA! Filmovima sam dao sve što sam IMAO, sad ću da pišem KNJIGE I POZORIŠNA DELA!

Kventin Tarantino, jedan od najpopularnijih režisera u Holivudu, čiji je svaki film svojevrsno remek delo, u nekoliko navrata izjavljivao je da će otići u penziju kada snimi deset filmova.

Tarantino je otkrio da misli da je stigao "do kraja puta", a njegova izjava i te kako je zabrinula brojne fanove ovog 56-godišnjakinja.

foto: Profimedia

"Što se teatralnih filmova tiče, mislim da sam došao do kraja svog puta. Vidim sebe na drugi način - kako pišem knjige ili pozorišna dela, tako da i dalje budem kreativan. Mislim da sam filmovima dao sve što sam imao", rekao je režiser.

Na ovu izjavu, novinar ga je upitao zašto se onda ne zaustavi na svom devetom, najnovijem ostvarenju "Once Upon A Time In Hollywood", u kom glavne uloge tumače Bred Pit i Leonardo DiKaprio.

"Ako dobro prođe, možda i ne budem išao na deseti film. Možda odmah stanem. Videćemo", prokomentarisao je Tarantino.

Zanimljivo je da je situaciju dodatno zabiberio i Bred Pit, koji se osvrnuo na Kventinove izjave i donekle ih potvrdio. "Mislim da on uopšte ne blefira. Mislim da je mrtav ozbiljan. I na neki način otvoreno žalim što mu to kažem, ali on razume kako je to kad režiseri počinju da osećaju da su izvan igre. Ali on ima druge planove i još se dugo nećemo oprostiti od njega u potpunosti", istakao je Pit.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir