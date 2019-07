SPECIJALNA CEREMONIJA OTVARANJA EXITA: Publika se ne umara, đuskanje traje do ZORE! Nikad veći VATROMET na tvrđavi, a evo ko je napravio HIMNU festivala! (KURIR TV)

Glavna ceremonija otvaranja Exit festivala zakazana je tačno u ponoć, a počela je u 00.30.

Nakon fenomenalnog nastupa britanskog rok sastava "The Cure", koji je više od 2 sata držao publiku svih uzrasta na nogama, razigrani fanovi "rasterali" su oblake koji su doneli kišu i spremni za Ceremoniju od otvaranja festivala đuskali neumorno.

Marko Luis i Petar Zorkić osmislili su numeru "Tribe" 2013. godine koju su ustupili organizatorima "Exit" festivala. Pesma je ubrzo postala hit, a publika je na otvaranju uživala u pesmi i sve je upotpunjeno fenomenalnim performansom.

Pola sata iza ponoći nastupa "Lost Frequencies", čije su pesme mesecima unazad beležile milionske preglede.

Hit "Are you with me" neprikosnoveni je među mnogima, a publika jedva čeka da doživi eksploziju zvukova.

