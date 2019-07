EXIT IH JE NAJDUŽE ČEKAO! THE CURE ZAPALIO MASU: Najvatreniji fanovi URLALI od sreće, kiša PLJUŠTALA, a pogledajte deo NESTVARNOG SPEKTAKLA! (KURIR TV)

Exit festival počeo je nastupom grupe "65daysofstatic" posle čega je na binu izašao rok bend "The Cure" koji traje već 40 godina i svi su ga dočekali sa oduševljenjem.

Fanovi su vikali od sreće i uzbuđenja kada su videli svoj omiljeni rok bend, a nastup je počeo pesmom "Plainsong" i ređali su se hitovi kao što su: "Friday I’m in Love", "Lovesong", "Pictures of You", "In Between Days", "Boys Don’t Cry", "Just one kiss" i drugi.

Robert Smit, inace jedini stalni član benda još od njegovog osnivanja daleke 1976. godine, obratio se vernoj publici koja ga je dočekala usklicima i ovacijama.

Pogledajte kako je izgledao njihov nastup na festivalu:

