KRILA SAM OD RODITELJA DA ŽELIM U GLUMICE: Lenka Petrović dobila je ulogu kod Radoša Bajića, a za Kurir otkriva kako su Dragan Petrović i Olga Odanović prihvatili što će im biti koleginica!

Od oktobra gledaoce TV Pink očekuje nova serija Radoša Bajića "Preživeti Beograd", zbog koje je okupio i mlade glumce, a jednu od četiri glavne uloge igraće Lenka Petrović. Studentkinji treće godine FDU ovo je prvi angažman, iako je gotovo već poznata kao ćerka glumačkog para Dragana Petrovića Peleta i Olge Odanović. U intervjuu za Kurir Lenka otkriva zanimljivosti sa svog prijemnog ispita i snimanja serije, odgovara na pitanja o tome da li joj smeta što su joj roditelji popularni glumci.



- Prelepo mi je i prijatno na snimanju, vedra je atmosfera, a tako gledam i na ovu seriju. Radi se o mladim ljudima koji su u centru dešavanja. Imam pozitivnu tremu i mislim da je to znak da mi je stalo. Verovatno je se nikad neću osloboditi, jer to vidim kao odgovornost. Važno je da me ne sputava.



Vaš brat Jakov je likom isti otac, a vi majka. Na koga ste nasledili temperament?

- Primećujem da imam ponešto od oboje, ali kako starim, sve više primećujem kod sebe očeve osobine. Umem ponekad da odgovorim, pa samu sebe iznenadim. Onda pomislim - pa nije loše. Imam stav, malo sam čvršća, a na Olgu sam više maza. Ali volela bih da ostanem svoja.

Da li vam smeta što ste ćerka uspešnih glumaca?

- Svesna sam da je poređenje neminovno, ali mi ne smeta. Na njih gledam samo kao na roditelje i ne opterećujem se time.



Šta se desilo na prijemnom, kada je Pele izašao sa ispita jer vas je ugledao?

- To je bilo jako zanimljivo, jer nisam imala pojma ni gde sam, iako sam mislila da znam. Prolazi se kroz dugačak hodnik i ništa nisam videla. Ušla sam i rekla "dobar dan", a samo sam čula "doviđenja". Shvatila sam to kao nešto što je trebalo da se desi i bilo mi je lakše. Pomislila sam - on je izašao, sad mogu da se razludim. Ranije me nije video na sceni.

Kako ste se odlučili za glumu, s obzirom na to da vaši roditelji nisu ni pretpostavljali to kao vaš put?

- Dugo sam ćutala, a prvo sam otišla na prijemni za psihologiju, zatim sam htela veterinu. To su bile moje želje, ali sam potajno htela da probam glumu. Mesec dana pred prijemni skupila sam hrabrost da im saopštim. Nisu mogli da poveruju. Olga je rekla: "Idi, idi, probaj. Ne znam, probaj, mislim, ti nikad to nisi radila, ali probaj", a tata je bio u fazonu "ti se stidiš, ne znam, ti se mnogo stidiš". Baš su bili iznenađeni. Želela sam da ja budem sigurna šta hoću, da se sama spremim za prijemni, pa da im kažem.



Kakve su bile reakcije vašeg brata, koji je završio produkciju?

- On tek ništa nije znao. Gledao me je tek u trećoj godini na ispitu, čak me nije ni pozvao, nego mi je poslao poruku da sam bila odlična. To mi je bila potvrda da je tako, jer je on uvek brutalno iskren i strog.

Da li već postoji neko s kim biste voleli da radite u budućnosti?

- Ne bih volela sad na početku da igram s roditeljima, možda kasnije, jer ne znam ni kako bi to izgledalo. Volela bih da snimim nešto s Bojanom Dimitrijevićem, on mi je zanimljiv.

