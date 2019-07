STAN I AUTO SU MI KUPILI MAMA I TATA! PITAM SE DA LI UOPŠTE POSTOJIM! Proslavila se pre 40 godina u KULTNOM filmu, cela JUGA je volela, 90-ih joj zabranili da glumi, a sada živi u potkrovlju! (FOTO)

Pre oko 40 godina glumica Cvijeta Mesić odigrala je upečatljivu ulogu u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića" - bila je tetka Vukica glavnog junaka.

Danas se njen život, posebno u odnosu na ovu ulogu, dosta razlikuje. Ona je, uz glumu, postala instruktor makrobiotike. Život je nije mazio, a najviše žali što nema dece.

foto: Printscreen

Danas se njen život, posebno u odnosu na ovu ulogu, dosta razlikuje. Ona je, uz glumu, postala instruktor makrobiotike. Život je nije mazio, a najviše žali što nema dece.

Cvijeta Mesić diplomirala je na fakultetu dramskih umetnosti, glumila u preko desetine televizijskih i filmskih ostvarenja, a u jednom periodu je u pozorištu imala aktuelnih petnaest predstava.



Ali, nakon što je devedeseth odbila da glumi u jednom komadu, kako sama kaže, dobila je zabranu. I do pre nekoliko godina niko nije imao prilike da je gleda na malim ekranima, dok nije u seriji “Andrija i Anđelka” tumačila majku Anđelke Prpić.

Malo su poznati detalji iz njenog privatnog života. Ona živi u potkrovlju koji su joj kupili roditelji, posle jednog propalog braka nije se udavala, a žali što nema dece. U jednom intervju, otkrila je kako zapravo izgleda njen život.

"Stan su mi kupili mama i tata. Auto koji vozim, takođe. Ponekad sebe pitam:

"Da li ja uopšte postojim?" Sve materijalne blagodeti koje imam kupio mi je neko drugi", otkrila je glumica, a na pitanje da li nakon jednog braka iza sebe, razmišlja o drugom, poručuje:

"Cenim slobodu i zahvalna sam životu što mi je pružio šansu da se toliko bavim sobom. Ovo što sam sama, smatram značajnim periodom svog života. I ako jednog dana napravim zajednicu, mislim da ću u njoj biti bolja. Mislim da ću tada umeti i mnogo bolje da se prilagodim, da učinim sve ono što pre osam godina nisam bila u stanju. Kažem, ako se brak dogodi, jer to sada ne znam. Samo znam da bi veoma volela da imam decu. Bilo bi idealno da imam decu s čovekom s kojim bih živela u dva odvojena prostora. To bih svim ljudima predložila, jer mislim da to čuva brak", rekla je Cvijeta pre nekoliko godina.

Kurir