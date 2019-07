AVRIL LAVINJ SNIMILA NOVU PESMU KOJA JE RAZLJUTILA VERNIKE: Treba ti Isus, a ti si izabrala ovo! SRAMOTA! (FOTO)

Avril Lavinj, 34-godišnja pevačica koja se proslavila još tokom svojih tinejdžerskih dana, posle duže pauze povukla je potez koji će se dugo prepričavati u javnosti.

Avril je pre nekoliko meseci snimila pesmu " I fell in love with the devil", a sada je objavila promotivne fotografije sa snimanja spota, kojima je najavila predstojeću svetsku turneju.

Pevačica je na fotografiji obučena u crno, na rukama ima lateks rukavice i drži krst, a ispod fotografije piše naziv njene pesme - "Zaljubljena sam u đavola".

Ovaj pevačicin potez osudili su mnogi vernici i njeni pratioci, koji su joj uputili negativne komentare.

"Treba ti Isus, Bog te je spasao i dao ti još jednu priliku da biraš, a ti si izabrala ovo", glasi samo jedan od mnogih komentara.

Fotografije su se munjevito raširile internetom, a neka verska udruženja već su pozvala na bojkot pevačice.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir