PRVI INTERVJU IRINE ŠAJK POSLE RASKIDA: Ispričala kakva je MAJKA, a o Bredliju Kuperu ima da kaže samo OVO!

Irina Šajk je prvi put posle raskida sa Bredlijem Kuperom dala intervju za jedan prestižni magazin. Svi su očekivali da će se izjasniti povodom kraha veze, ali je ona bila vrlo suzdržana. Ipak, bila je raspoložena da govori o majčinstvu.

foto: Profimedia

Iz odgovora o njenom privatnom životu nije moglo mnogo toga da se zaključi. "Mislim da su to samo ljudi: ako ne možeš da imaš nešto, baš to želiš. Postoji veo misterije oko svega, i ti želiš da ga razgrneš. Pretpostavljam da je to radoznalost." Istakla je da i dalje misli da je brak dobra stvar, ali nije precizirala da li ga priželjkuje.

"Svi na to gledaju drugačije. Da li verujem u brak. Da, naravno. Ja nisam neko ko je protiv toga", naglasila je.

foto: Profimedia

Kada je roditeljstvo u pitanju Irina je o tome govorila otvoreno. Sa Bredlijem ima dvogodišnju ćerku Leu i uživa u ulozi majke.

"Morate da budete istinski vi za svoju decu, inače živite u laži. Recite mi jedan razlog zašto morate da nosite duže suknje samo zato što ste majka. Ne, ja ne verujem u to. Zaista ne. Zašto bi morali da menjate ono što ste i kako se osećate samo zato što ste postali majka. Ja sam u fazonu: "Recite mi zašto. Bar jedan razlog!", objasnila je ona.

foto: Profimedia

"Moraš da znaš šta želiš i da se usaglasiš sa svojim odlukama. Ljudi će ti reći da si premršav ili prelep. Moraš da naučiš da voliš sebe i da ti bude udobno u svojoj koži", savetovala je žene širom sveta i zaključila: "Ako zaista voliš sebe kakav jesi, mislim da možeš da uradiš bilo šta.

foto: Profimedia

Kurir.rs, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir