ULOGA GOTOVINE VAŽNIJA OD HAMLETA: Goran Višnjić o filmu koji veliča ratnog zločinca! KURIR TV

Projekcijom filma "General" reditelja Antuna Vrdoljaka počeo je 66. Pulski filmski festival.



Holivudski glumac Goran Višnjić je u ostvarenju svog tasta odigrao glavnog junaka generala Gotovinu, koji u Hagu nije osuđen za zločine u akciji "Oluja", i to bez honorara. Pre premijere, Goran je održao konferenciju za medije, ali na njoj niko od srpskih medija nije postao nijedno pitanje.



- Ideja za projekt je nastala dok je Ante još bio u Hagu. Imali smo želju da prikažemo njegov život iz neke realne perspektive. U međuvremenu je i Gotovina, srećom, izišao iz zatvora. Mi smo i dalje želeli da snimimo film jer smo već bili na pola posla. I dalje mislimo da je ta priča vredna da se čuje i vredna da se zna. Hteli smo napravimo dobar film o Domovinskom ratu, da kažemo neke stvari koje nam stoje na duši - izjavio je Višnjić za Slobodnu Dalmaciju.

foto: Printskrin Hrt



On je otkrio da film "General" govori uglavnom o ratu na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je doveo do proterivanja više od 200.000 Srba.



- Vi u tri sata ne možete mnogo toga reći. Zato smo uradili i seriju. Imamo deset epizoda serije u kojoj će neke stvari biti zastupljenije. Film je apsolutno o Domovinskom ratu, s time da je, naravno, težište na Gotovininom putu kroz Domovinski rat, ali kroz njegovu priču se vide veliki delovi onoga što se događalo u Hrvatskoj - smatra slavni glumac.



Višnjić ističe da je ovo najvažnija uloga u njegovoj karijeri.

- Gotovina je moja najveća uloga. Igrao sam i Hamleta osam godina u pozorištu. Projekat "General" je definitivno bio najizazovniji, najozbiljniji. Nosio je najviše nekih konotacija i odgovornosti. I glumačkih odgovornosti prema liku i delu tog čoveka. I od nekakvih sitnica, na primer, kad vam dolaze statisti da se slikaju s vama za vreme snimanja, pa ti ne padne na pamet da kažeš dečkima "ne" - naglasio je Goran.



Iza filma "General" stala je i nacionalna televizija, kao i ministarstvo odbrane.

- Bez hrvatske vojske ne bismo mogli da snimimo ovaj film. Ministarstvo obrane nam je mnogo pomoglo. Da je snimljen u Americi, bio bi za Oskara. Ali ja nisam Mujo koji voli da hvali svoga konja. Pogledajmo film, pa možemo razgovarati i nakon projekcije.

foto: Printskrin/Instagram



Slavni glumac istakao je da očekuje da će "General" kritika dočekati na nož.



- Politizovaće ga oni kojima se ne bude svideo. Mi smo tu stvarno pokušali da ostanemo realni. Ali znate kako je, što je meni realno, nekome drugome nije. Nismo hteli vraćati neke stare slike, štaviše. Kraj filma ima lepu poruku i kaže da se svi zajedno treba da se koncentrišemo na budućnost. Ali prošlost se ne sme zaboraviti, prošlost se treba negovati, ali ne treba se baviti samo prošlošću. To je nešto što se dogodilo i prema tome treba imati poštovanja, to se ne sme zaboraviti i treba se obeležavati, ali se treba okrenuti budućnosti. To je jednostavno. Mi ne možemo zaboraviti što se nama dogodilo, ali treba da oprostimo ljudima koji su to napravili, ali ne smemo zaboraviti - zaključio je Višnjić i dodao:



Moramo biti i u dobrim odnosima s našim komšijama. Ovaj film nije napravljen da bi zavadio nekoga, da bi provocirao nekoga. Ali narod koji nema svoju istoriju, nema svoje pamćenje i trudi se da zaboravi neke stvari, ide pogrešnim putem. To je kao kad dođete kući i onda kažete roditeljima: "Ma ne treba sad govoriti o tome." Da, treba da pričamo o tome. Jer ako ne govorimo o tome, znači da postoji neki problem. Hajde da ga razrešimo.





foto: Profimedia

I naslednik u filmu: Dobio je za honorar "lego" kocke

U filmu "General" Gotovinu kao dete igra Goranov sin Vigo.

- Bio je najjeftiniji glumac. Dobio je set "lego" kockica i bio je užasno zadovoljan. Ujak Andro mu je obećao da će mu dati 100 dolara. To ćemo mu dati kad bude tinejdžer. "Legići" su ga odmah čekali, bio je plaćen istoga dana - objasnio je ponosni otac.

Kurir/ Foto: HRT

