ED ŠIRAN SE MUČI I NIJE SREĆAN! Pevač bi menjao sve što ima za MIRAN ŽIVOT, a slava mu je donela MENTALNI POREMEĆAJ sa kojim vodi TEŠKU BORBU

Slavni muzičar postigao je ogroman uspeh širom planete, a sada je po prvi put otkrio da njegova popularnost ima i svoju drugu, ne tako lepu stranu.

Pevač Ed Širan otkrio je u intervjuu za "The Sun", da je zbog slave pored miliona, "zaradio" i anksioznost.

foto: Profimedia

Zbog toga je smanjio krug prijatelja na svega četvoro ljudi i otarasio se mobilnog telefona, a priznao je i da mu teško pada to što ga u javnosti stalno neko fotografiše:

"Tera me da se osećam kao da nisam ljudsko biće. Ali, ono što me dotuče je kada imam iskreni momenat sa njima (fanovima) i sve je lepo, dok mi na kraju ne zatraže da se slikamo", rekao je on i dodao:

"Na primer, sada kada jedem u restoranu, preferiram da budem u nekoj privatnoj prostoriji, jer ako jedem na javnom mestu, oko mene su ljudi koji me snimaju dok unosim hranu. Osetiš se kao životinja iz zoološkog vrta. Ne želim da se žalim, imam kul posao i život, ali bih voleo da ovakve stvari izbegnem".

Pevač je nagovestio svoju borbu sa anksioznošću u novoj pesmi "I Don't Care" koju je objavio u saradnji sa Džastinom Biberom: "Uz sve ljude oko mene, osakaćen sam zbog anksioznosti, ali mi je rečeno da sam tu gde bi trebalo da budem", glasi deo teksta.

Nedavno je objavljeno da će Ed možda uskoro biti u mogućnosti da nikada više ne radi u životu, pošto izveštaji stranih stručnjaka prognoziraju da će uskoro postati milijarder.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir