ONA JE BILA DANKA IZ ČUVENE PESME TOME ZDRAVKOVIĆA! Napisala je pismo MLAĐOJ SEBI, a evo zašto je bila LJUTA na legendarnog pevača!

Čuvena spikerka Radio-televizije Beograd, Danka Novović je napisala pismo sama sebi, a u njemu pomenula i pokojnog pevača Tomu Zdravkovića.

Malo ko zna da je upravo njoj posvećena pesma "Danka", pa je objasnila da je čak bila ljuta na legendarnog pevača.

foto: Youtube Printscreen

"Danka, u selu kraj Prokuplja, gde ćeš odrastati, najvažniji će biti učitelj i pop. A tvoj tata će biti učitelj, pravi, kao iz romana. Živećeš divno sa njim, mamom i dva brata. Ne zadugo, tata će morati na operaciju i krenuće jednog dana, preko nekog ruševnog mosta, u dugom kaputu, sa šeširom i belim šalom. Dugo ćeš se pozdravljati sa njim, kao da je to poslednji put kad ćeš ga videti. Kao da si predosetila, tata umire, i život ti se potpuno menja. Doći ćeš u Beograd, sa mamom i braćom. Živećete u kakvom podrumu, ali ćete biti srećni. Mama će vas čuvati, voleće vas, sve. Nikada nećete biti gladni, ali ćete uvek biti željni ponečega. Sve ćeš razumeti. U školi ćeš pevati, recitovati, glumiti... Otići ćeš i u dramsku grupu Bate Miladinovića, nećeš ni sanjati o tome da ćeš se nekoliko godina kasnije baviti javnim poslom. Zapravo, sve ćeš to raditi da bi zaradila neki dinar, doprinela kućnom budžetu. A onda ćeš biti primljena u Radio-televiziju Beograd. Ali slušaj majku, Danka, nemoj da te to ponese, ne zavidi, poštuj ljude. I čitaj, Danka, jer je knjiga bogatstvo. Mnogo ćeš čitati. I ne brini, sve ćeš zapamtiti, nećeš odstupiti od onoga što si ponela iz kuće."

"Za početak, najavljivaćeš program, a tek ćeš deset godina kasnije voditi Dnevnik. Moraćeš to da zaslužiš. Spiker, pa to je profesija! Nije to lako... Mnogo godina kasnije, posle mnogo pročitanih vesti, iznenadićeš se, gotovo ćeš se rasplakati kada budeš videla vest u tom istom Dnevniku koji si radila: Danka Novović odlazi u penziju. Bićeš jedini spiker koji će to doživeti. To će značiti da ćeš ostaviti traga, ne samo u poslu nego i u međuljudskim odnosima. Dok ti pišem pismo, Danka, zavladala je prava slikomanija. Svi hoće da se slikaju, da budu voditelji. A ti ćeš tada, paradoksalno, doživeti najveću slavu. I zvaće te, radićeš i dalje. Zavladaće, međutim, prostakluk i primitivizam, govoriće se na televiziji kao što se ne govori ni u kafani, u koju ćeš, priznajem, voleti da ideš."

foto: Kurir

"Ne ljuti se na Tomu Zdravkovića kad ti posveti i otpeva pesmu "Danka". Mislićeš, napisaće novinari, zabavljaš se sa pevačem... On je divan, dobar čovek. Sve ćeš manje gledati televiziju, pratiti politiku, to te više neće zanimati. Da li bi ti tu nešto promenila? Uh, mnogo štošta. Znaćeš da vest dana -- mora da bude vest dana!"

"Ali, mani se toga jer će, u tvom životu, najvažnija vest biti - da si zdrava."

Kurir.rs/Nedeljnik/Foto: Printscreen, Kurir

