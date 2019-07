ZA SRBE NEMA MESTA U ARENI: Loš tretman umetnika iz bivše Jugoslavije u Puli, a imaju bolje filmove od hrvatski!

Pulski filmski festival otvorio je pre tri dana kontroverzni film o Anti Gotovini "General", a za Zlatnu arenu boriće se čak tri filma iz Srbije.

"Šavove" Miroslava Terzića, "Reži" Koste Đorđevića i "Teret" Ognjena Glavonića publika neće moći da vidi pod vedrim nebom u prelepoj Pulskoj areni, već se projekcije organizuju u Istarskom narodnom kazalištu.

Za ovakvu selekciju i tretman filmova krivca treba tražiti u Zlatku Vidačkoviću. Pobunu pre festivala u javnosti izazvalo je negodovanje udruženja reditelja, koji su se povukli iz veća festivala, a nekoliko reditelja i kritičara odlučilo je da će svoje nagrade premestiti s festivala. U ovogodišnjem žiriju zbog toga nema nijednog reditelja.



- U Puli po tradiciji igraju i strani filmovi koje je kao manjinski partner sufinansirao hrvatski HAVC (Hrvatski-audio vizuelni centar, nešto kao Filmski centar Srbije, prim. aut.), a ove ih je godine deset. U drugim zemljama takvi se filmovi obično takmiče ravnopravno s domaćim, ali za Pulu je to preavangardan korak. To je šteta, jer su neki od tih filmova ove godine zaista dobri i sigurno bi bili veća atrakcija u Areni od većine hrvatskih. To naročito važi za makedonski film "Bog postoji i ime mu je Petrunija" Teone Strugar Mitevski, koji je na Berlinalu izazvao pravu euforiju publike. U istom su programu i dva vrlo dobra srpska filma - "Šavovi" Miroslava Terzića i "Teret" Ognjena Glavonića. Ovaj drugi je verovatno i najbolji film koji se uopšte može u Puli videti - zapažaju novinari Jutarnjeg lista.

Uz domaće i "poludomaće" naslove, tu su i strani filmovi. Među njima je tako i najnoviji Almodovarov "Nada i slava" i biografski film o Rudolfu Nurejevu "Bela vrana", koji je sniman u Beogradu. U Studentskom programu naći će se i hrvatske premijere dva mlada srpska kratkometražna ostvarenja. U pitanju su "Dinosaurus" Siniše Cvetića i "Šafarikova 19" Lane Pavkov. Na ovogodišnjem izdanju Pulske filmske akademije učestvovaće i projekat srpskog sitkoma "Mrnjavčevići" Anđele Lazić i Lane Radošević

Antipod "Generalu": Priča o ženi koja je spasla 10.000 srpske dece Pored "Generala", u Puli se najviše iščekuje premijera filma "Dnevnik Dijane Budisavljević" Dane Budisavljević u četvrtak. Reč je o ostvarenju koji se bazira na zapisima Dijane Budisavljević, koja je tokom NDH spasla 10.000 srpske dece od ustaških zlodela našavši im nove porodice. Glavnu junakinju igra Alma Prica. Film donosi i retke, zastrašujuće dokumentarne snimke. Ideološki antipod Vrdoljakovom "Generalu". Jedna od dece koja su tako preživela je i glumica Božidarka Frajt, majka Bojane Gregorić.

