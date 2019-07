ŠAMARČINA FAŠIZMU I FILMU O GOTOVINI! Trijumf Dnevnika Diane Budisavljević u Puli: Nagrada publike, kritike i tri ZLATNE ARENE! (KURIR TV)

Zlatnu arenu u Puli osvojio je film "Dnevnik Diane Budisavljević" Dane Budisavljević, dok ratni spektakl o Anti Gotovini "General", snažno favorizovan od dela hrvatske javnosti i predsednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, nije osvojio nijedno priznanje u glavnim kategorijama.

Najboljim glumcem proglašen je Krešimir Mikić, zahvaljujući ulozi ministra u filmu "Koja je ovo država", dok je titulu najbolje glumice ponela Hristina Popović za ulogu Hrvojke Horvat u zombi komediji "Posljednji Srbin u Hrvatskoj".

Pobednici najstarijeg filmskog festivala na prostoru bivše Jugoslavije saopšteni su juče na konferenciji za medije, a nagrade laureatima uručene su sinoć na svečanoj ceremoniji u Vespazijanovom amfiteatru, poznatijem kao Pulska arena.

Apsolutni pobednik ovogodišnjeg festivala u Puli je film "Dnevnik Diane Budisavljević", jer je dobio Zlatnu arenu za najbolji film, režiju, najbolju montažu, najbolju originalnu muziku, kao i nagrada kritike Fedora i Zlatna vrata Pule, tj. nagradu publike.



"Četiri Zlatnih arena nedvosmisleno pokazaju da je 'Dnevnik Diane Budisavljevic' najbolji film prikazan na ovogodišnjem festivalu u Puli. Međutim, on je i mnogo više od toga - film koji je važan ne samo za Srbiju i Hrvatsku već za čitavu regiju. Nama iz producentske kuće 'Thas and That Productions' je velika čast što smo učestvovali u realizaciji ovog filma i što smo probali makar malo da doprinesemo da se nakon skoro 75 godina zaborava skrene pažnju na ovu heroinu, možda najveću srpsku dobročiniteljku svih vremena. Akcija koju je Diana Budisavljević organizovala bila je po svom obimu, broju učesnika i spasene dece jedna od najsloženijih i najhumanijih akcija takve vrste tokom rata, kako na području NDH tako i u čitavoj okupiranoj Evropi. Premijera i distribucija filma u Srbiju planirani su za jesen/zimu ove godine, a nakon toga nadamo se da će biti interesovanja da film bude prikazan na nacionalnoj televiziji u Srbiji", kaže za Kurir producentkinja Snežana van Hauvelingen.

Film "General" dobio je Zlatnu arenu za sporednu mušku ulogu (Borko Perić) i specijalne efekte. Najviše Arena ima "Poslednji Srbin u Hrvatskoj", među kojima je i ona za masku, koju je radio umetnik iz Beograda Miroslav Lakobrija.

Preko društvenim mreža reagovao je i glumac Milan Marić.

Pula je pobedila!! Film “Dnevnik Diane Budisavljević” je dobio nagradu za najbolji film, najbolju režiju, nagradu novinara i najvažnije, nagradu publike sa ocenom 4,90. Film “General”, film o Ante Gotovini nije dobio ni jednu nagradu. SMRT FAŠIZMU, SLOBODA NARODU! Živela Pula!💪🏼 — Milan Maric (@eugensmesni) July 20, 2019

Zapažen nastup i "Šavova": Nagrada kritičara za najbolji film Priznanje kritike za najbolju manjinsku koprodukciju osvojio je film "Šavovi" reditelja Miroslava Terzića, dok je žiri posebno pohvalio glumicu Juditu Franković Brdar za kreiranje izuzetno kompleksnog glavnog lika predočenog velikom ekspresivnošću u filmu.

U kategoriji Hrvatski program - manjinska hrvatska koprodukcija, Zlatna arena za najbolji film dodeljena je filmu "Rafael" Bena Sombogarta, Zlatna arena za režiju Teoni Strugar Mitevskoj za film "Bog postoji, njeno ima je Petrunija", a za glumačko ostvarenje Juditi Franković Brdar za ulogu Ane u filmu "Izbrisana".

