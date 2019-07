PRVI PUT SE UDALA U 21. GODINI ZA 8 GODINA STARIJEG KOLEGU: Rodila mu je ćerku, a onda pobegla da živi sa drugim oženjenim! EMOCIJE I RASTANICI

Slavna glumica Svetlana Ceca Bojković imala je filmske brakove, a obeležile su ih neverovatne ljubavne priče, emocije, rastanci.

Cecin život obeležile su tri velike ljubavi od kojih je odustaja kada je nestajalo magije, a upuštala se uprkos svim društvenim normama. Njen prvi suprug preminuo je 1993. godine, a sa drugim, Mucijem, bila je sve do njegove smrti 2004. godine. Godine 2011. udala se treći put, za diplomatu Slavka Kruljevića.

Prvog supruga Miloša Žutića upoznala je dok ju je spremao za Akademiju.

"Pri kretanju u tom smeru sve mi se događalo brže nego što je to uobičajeno. Dve godine posle upisa na Akademiju bila sam, još kao student, po odluci Bojana Stupice, primljena za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta! I te 1968. godine igrala sam u sedam premijera(!), a imala sam i osmu, ličnu: udala sam se za glumca Miloša Žutića. Potom sam, 1970, diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972, donela sam na svet Katarinu, moju Kaju", rekla je ranije za Politiku Svetlana i objasnila da je imala problem sa trudnoćama.

foto: Prtinscreen

"Jako sam želela da rodim, a imala sam, pre toga, probleme sa trudnoćama. Zato sam ovu trudnoću prihvatila kao dar od Boga. Bila sam vrlo srećna. Tokom ove trudnoće imala sam samo pozitivne misli. A porođaj sam doživela kao kosmički doživljaj. Jer, ne postoji ništa na ovom svetu što može da se poredi sa trenom kad sam čula prvi plač moje Kaje...", rekla je ona.

Svog prvog supruga Miloša upoznala je kada je postala član pozorišta DADOV, i za njega se udala na trećoj godini studija. Godine 1972. rodila im se ćerka Katarina.

Nova ljubav

- Udala sam se kad sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nedozreli za brak. I došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa rediteljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović sa kojom je dobio sina Đorđa. A i nas dve smo bile i ostale jako bliske. Miloša je savladala najteža bolest- rekla je ona.

Priznanje

foto: Damir Dervišagić

Da ljubav ne zna za granice, potrdila je i sama Bojkovićeva. - Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sam pre razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a zvanično smo se venčali tek 1990. godine. Jer, i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao ja iz svog - rekla je ranije za "Politku".



"On je krajem devedesetih počeo da tone u neku vrstu depresije, a pravi izraz je odustajanje od života. Nikad pre toga nije hteo da se "čekira" kod lekara. Posle bombardovanja drugari su ga odveli u bolnicu "Sveti Sava" i tada mu je konstatovan problem sa krvnim sudovima. Umro je 2004. od srčanog udara u šezdeset sedmoj godini.

Treći suprug

Sadašnjeg supruga Slavka upoznala je preko zajedničkih prijatelja. Večere kod prijatelja.

foto: Dragan Kadić



- Slavkovi prijatelji koji su mene poznavali pozvali su me na večeru. On je pre toga bio u Njujorku četiri godine, gde je obavljao funkciju zamenika šefa Misije Srbije pri UN. Kad se vratio, naši prijatleji su upriličili večeru na kojoj smo se upoznali. Oni su onda nastavljali da prave večere da bismo se još bolje upoznali, i tako je to trajalo dva meseca, odnosno dok na kraju nismo sami otišli na ručak- ispričala je Ceca jednom prilikom.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

