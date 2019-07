DŽENIFER LOPEZ PUNI 50 GODINA I IZGLEDA BOLJE NEGO IKAD: Mnogi su pričali kako je uspela SAMO ZBOG MUŠKARACA sa kojima je bila, a ROĐENDAN će proslaviti sa njim! (FOTO)

Dženifer Lopez je rođena 24. jula 1969. godine i sutra će proslaviti 50. rođendan. Devojka iz Bronksa čiji su roditelji Portorikanci karijeru je započela kao plesačica za američki bend New Kids on the Block 1991. godine. Posle uloge u filmu "Selena" i prvog albuma "On the 6" zvezda je bila rođena. U toku svoje dugogodišnje karijere snimila je osam studijskih albuma i 33 filma.

Sam početak muzičkog rolerkostera obeležila je veza sa reperom i muzičkim mogulom Paf Dedijem. Emotivni odnos je bio glavna tema svetske štampe nakon pucnjave u klubu koja se dogodila na Menhetnu 27. decembra 1999. godine. Došlo je do sukoba između Paf Dedija i njegovog štićenika sa drugim čovekom nakon čega se dogodio obračun vatrenim oružjem u klubu kojem je prisustvovala pevačica. Nakon ispitivanja u policiji i mutnih poslova u koje je bio umešan reper Dženifer Lopez je raskinula vezu.

Dženifer je bila u braku sa Kubancem Odžani Noom godinu dana kojeg je 2006. godine sprečila da objavi knjigu o njihovom braku koji je trajao godinu dana. Potom je usledio drugi brak sa koreografom Krid Džadom koji je takođe trajao godinu dana. Treću sreću je potražila sa rediteljem i glumcem Benom Aflekom, a par je u medijima predstavljen kao idealan par.

Ni ovaj emotivni odnos nije uspeo i nekoliko dana pre venčanja par se rastao. Dženifer Lopez je bila u dugogodišnjoj vezi i braku sa pevačem Markom Antonijem sa kojim je dobila blizance. Posle rastanka i pokušaja mirenja Dženifer Lopez je pronašla utehu u proslavljenom bejzbol igraču Aleksu Rodrigezu sa kojim je u vezi od februara 2017. godine.

Mnogi kažu da je baš njen ljubavni život obeležio karijeru pop dive, ali je nesumnjivo da je Dženifer talentovana za glumu, ples i pevanje i da joj je angažman na svim poljima omogućio zavidnu svetsku karijeru.

Rođendan, kako kaže, planira da proslavi među užim krugom porodice i prijatelja.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

