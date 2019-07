DŽORDŽ KLUNI IMA VANBRAČNU ĆERKU? Amal dobila anonimno pismo, pa završila u SUZAMA! Evo koja žena je za sve kriva! (FOTO)

Poznati holivudski zavodnik Džordž Kluni (58) posle jednog braka, oženio je Amal, iako dugo nije nije želeo da stupi u bračnu zajednicu. Sada je isplivala šokantna informacija da Kluni ima vanbračno dete.

Kluni je dete navodno napravio glumici i manekenki Stejsi Kibler (39), sa kojim je, nakon dve godine veze, raskinuo 2013. godine.

Čitava priča zahuktala se kada je Džordž na kućnu adresu dobio anonimno pismo, u kojem se od njega zahteva da uradi test za dokazivanje očinstva, kako bi se utvrdilo da li je on otac petogodišnje devojčice Ave, čija je majka Stejsi. Pismo je primila i pročitala Amal, a to ju je, kako se piše, dovelo do suza i prouzrokovalo joj je stres.

Datum začeća male Ave preklapa se sa službenim datumom raskida Stejsi i Džordža, i početka njenog viđanja sa sadašnjim mužem Džaredom Pobreom (44). Podsetimo, Kluni sa suprugom Amal ima blizance Elu i Aleksandra.

