RUTGER HAUER VOLEO JE SRBIJU: Uloga u Blejd raneru mu nije bila omiljena, a najviše je voleo film koji je snimao u Jugoslaviji!

Holandski glumac Rutger Hauer, najpoznatiji po ulozi ubistvenog androida u filmu "Blejd raner" (kod nas preveden kao "Istrebljivač"), preminuo je u 75. godini, nakon kraće bolesti.



Zvezda holivudskih filmova preminula je 19. jula u svom domu. Vest o smrti objavio je tek nekoliko dana kasnije njegov agent Stiv Kenis. Hauer je ostvario brojne uloge mahom u akcionim filmovima, a igrao je, između ostalog, i u "Noćnim sokolovima" sa Silvesterom Staloneom, dok je za ulogu u "Bekstvu iz Sobibora" 1988. dobio Zlatni globus.

Za velikim umetnikom, koji je voleo Srbiju, žale i njegove beogradske kolege.

- Otišao je još jedan junak naše mladosti. "Blejd raner", "Autostoper", "Ostermanov vikend", "Delić sekunde"...



- Rutger Hauer, veliki car i šmeker. Rekoše da jako ličimo. Zbogom, Leteći Holanđanine - ovom porukom se od kolege oprostio Dragan Vujić Vujke.

Reditelj i profesor Milan Todorović družio se s velikim glumcem i planirao je Hauera za ulogu u svom filmu "Procep".



- Veoma me je pogodila vest o odlasku jednog od najvećih heroja mog detinjstva, jedinstvenog Rutgera Hauera, jednog od najomiljenijih mi glumaca, koji je ostavio snažan pečat u istoriji kinematografije i nemerljiv uticaj na jednu čitavu generaciju, koja je odrastala u vremenu VHS kaseta i video-klubova. Njegova glumačka širina i snaga uključivala je veliki dijapazon različitih uloga - od holandskih filmova Pola Verhovena do američkih filmova različitog kvaliteta i žanra, ali uvek sa neprevaziđenom harizmom i hipnotišućom izvedbom. Svakako da je jedna od najupečatljivijih rola u istoriji njegov Roj Beti, vođa replikanata u filmu "Blejd raner", ali ne mogu a da ne pomenem i filmove kao što su "Okovratnik", "Autostoper", "Ostermanov vikend", "Delić sekunde", "Slepa furija", "Žena soko"... Likovi koje je on igrao u velikoj meri su uticali na način na koji koncipiram likove u svojim filmovima, i uvek mi je on jedna od inspiracija - kaže Todorović i dodaje:

- Imao sam tu čast da ga i lično upoznam tokom festivala u Trstu 2015. godine, gde smo bili gosti. U pitanju je jedna od najprijatnijih i najfascinantnijih osoba koje sam imao prilike da upoznam. Nažalost, nismo imali prilike da sarađujemo iako je bio prvi izbor za jednu od uloga u mom filmu "Procep", ali nije bilo moguće uklopiti termine. Pričao mi je tokom susreta u Trstu da ga za Jugoslaviju i Srbiju vežu divna sećanja jer je tu snimao, po njegovom mišljenju, najbolji film koji je ikad radio - "Bekstvo iz Sobibora", i u kojem je, kako je rekao, ostvario najbolju ulogu u karijeri. Otišao je u legendu i sigurno neće nikad biti zaboravljen, niti će njegov doprinos svetskoj kinematografiji biti izgubljen "kao suze na kiši".

Dolazio je na snimanja motorom

Direktan partner Rutgeru Haueru bio je i Nebojša Bakočević.



- Pamtiću ga kao veoma posebnog, harizmatičnog osobenjaka. Drago mi je da sam imao tu čast da radim sa njim. Dolazio je na snimanje u velikom terenskom vozilu, sa sve ličnim asistentom, i kros-motorom zakačenim na tu grdosiju od vozila. Onda se parkira blizu seta, pa se doveze motorom na šminkanje. Šmeker. U jednom od razgovora sam mu rekao da je bio fenomenalan u "Blejd raneru", na šta mi je on odgovorio: "To se već davalo kod vas". Objasnio sam mu da ovo nije zemlja na kraju sveta - prisetio se Bakočević za Kurir druženja sa kolegom.

Hauer je rođen 23. januara 1944. godine u Brekelenu blizu Amsterdama. Kao mladić se prijavio u holandsku trgovačku mornaricu, ali se 1962. vratio u Amsterdam. Kratko je studirao glumu, pre nego što je otišao u vojsku. Prvi ozbiljniji projekat bila je glavna uloga u seriji Floris iz 1969. godine. Igrao je u brojnim holivudskim filmovima poput "Grada greha", "Betmen: Počinje" i HBO serije "Prava krv".

