LJUBAVNIK POKOJNOG DŽORDŽA MAJKLA DEMOLIRAO NJEGOVU VILU OD 5.000.000 EVRA: Razbucao je sve što mu se našlo pod rukom, a komšije otkrile još BIZARNIH DETALJA!

Fadi Favaz, ljubavnik pokojnog pevača Džordža Majkla napravio je pravi haos u njegovoj vili vrednoj 5.000.000 evra.

On je izgubio spor sa porodicom preminulog pevača u vezi kuće za koju je tvrdio da mu je ostavio Džordž na korišćenje.

foto: Profimedia

"Bio je to dug proces da ga isteramo iz kuće. On je tvrdio da mu je Džordž Majkl svojevremeno rekao da može da koristi kuću koliko kod želi i on se na to stalno pozivao. Ali, Džordžova porodica je sada pobedila što je izazvalo njegov bes", rekao je izvor i istakao da su u kući bili razbijeni svi prozori i da je bila potpuno uništena.

Policija je saopštila da je skupa vila pretrpela znatna oštećenja i da su morale čak i da intervenišu nadležne službe kako bi zaustavile vodu koja se izlivala. Ono što je zanimljivo, Majkl svog ljubavnika nije pomenuo u testamentu.

Komšije tvrde i da su ga često viđale kako spava na terasi. Nakon što je proveo noć u policiji, pušten je na slobodu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/The Sun, Foto: Profimedia

Kurir