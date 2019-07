BILA SAM GOLA I BOSA, PREKRIVENA ALKOHOLOM I STAKLOM! Amber je tvrdila da je Džoni Dep bije, a on sada UZVRAĆA UDARAC! Objavio fotku IZ BOLNICE kao dokaz da je ona NASILNA (FOTO)

Amber Herd pustila je u javnost slike posle navodnog fizičkog zlostavljanja od strane Džonija Depa. Glumac je to demantovao, a sada je kao dokaz priložio slike povreda koje mu je Amber navodno nanela kada ga je gađala flašom, povredila mu prst i ugasila cigaretu na njegov obraz.

foto: Profimedia

Radi se o tuči koja se desila marta 2015. godine u Australiji, a Dep tvrdi da nisu tačne tvrdnje Amber Herd da je bio pijan. Kaže da ju je celog dana izbegavao, i da u tom trenutku nije pio alkohol godinu dana. Međutim, Amber ga je, kako je rekao, dovela do ivice ključanja u raspravi, pa je sipao sebi votku i popio je dok ga je Amber navodno pratila po kući i svađala se sa njim.

U jednom trenutku, navodi Dep, ona ga je gađala tom flašom, da bi potom malo kasnije to ponovila sa drugom flašom i tom prilikom mu ozbiljno povredila prst. Potom je, tvrdi glumac, ugasila cigaretu na njegov obraz.

Slika koju je Dep priložio nastala je u bolnici u Australiji, par sati nakon tuče.

foto: Profimedia

Amber Herd na sudu je početkom ove godine otkrila da ju je Džoni Dep stalno tukao i davio tokom njihovog kratkog bračnog života i iznela detalje nekoliko situacija kada je navodno nakon njegovih napada na telu imala vidljive povrede.

Tim povodom glumac ju je tužio za klevetu. Nakon što je Amber u decembru 2018. napisala izjavu u kojoj ističe da je bila žrtva porodičnog nasilja, ali nije navela ime svog zlostavljača, Džoni je taj njen potez opisao kao "vešto smišljenu prevaru".

Sada Amber tvrdi da je Džoni navodno imao običaj da "postane potpuno druga osoba, često nasilna i nestabilna", tokom njihovog zajedničkog života. U sudskim dokumentima, ona Džonija naziva "monstrumom".

"Džoni se često ne bi sećao svog nenormalnog i nasilnog ponašanja nakon što se otrezni od alkohola i ostalih supstanci. Verovala sam u njegova obećanja da će se promeniti jer sam ga volela. Pogrešila sam", piše u glumičinim dokumentima.

Još jedan navodni napad, kako piše u dokumentima, desio se kada su putovali u Australiju.

foto: Profimedia

"Te noći, Džoni me je bacio na sto za ping-pong, koji se od siline udarca slomio. Bacao je flaše kroz staklena vrata, slomio ih i svuda po podu je ostalo staklo. Zatim je zgrabio za telo i spavaćicu. Pocepao mi je i skinuo spavaćicu u jednom momentu. Bila sam gola i bosa, prekrivena alkoholom i staklom", navela je Amber, pa nastavila:

"U jednom od najstrašnijih momenata tokom tog trodnevnog putovanja, Džoni me je zgrabio za vrat i prilepio za kuhinjski šank. Borila sam se da se pridignem, ali ruke i noge su mi se uporno klizale po prosutom alkoholu i staklu koje mi je seklo kožu na rukama i nogama. Uplašena za svoj život, rekla sam Džoniju: "Povređuješ me i sečeš mi kožu", što je on potpuno ignorisao i nastavio da me udara."

U drugom navodnom napadu, Amber je opisala let avionom od Bostona do Los Anđelesa, kada je Džoni saznao da je snimala ljubavnu scenu sa kolegom Džejmsom Frankom.

"Umesto da odreagujem na njegovo nasilno ponašanje, jednostavno sam promenila sedište. To ga nije zaustavilo. Gurnuo je stolicu na mene dok sam prolazila, i vikao ime "Džejms Franko"

Kako se u dokumentima navodi, Džoni se kasnije izvinio SMS porukom gde je napisao: "Ponovo sam postiđen i kajem se. Žao mi je. Zaista ne znam zašto se to desilo. Ali neće se ponoviti"

foto: Profimedia

Kurir.rs

