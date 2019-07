ŽAO MI JE ŠTO SAM JE SREO SA 50 JER TO ZNAČI DA ĆEMO PROVESTI MANJE VREMENA ZAJEDNO: Džordž Kluni je Amal upoznao sa roditeljima čim ju je prvi put video, a njihova LJUBAVNA PRIČA je posebna!

Ljubavna priča Džordža Klunija i Amal Kluni počela je 2013. godine. Par se upoznao u kući glumca na jezeru Komo u Italiji zahvaljujući zajedničkom prijatelju. Isto veče, Amal je upoznala i roditelje svog budućeg muža.

"Nazvao me agent i rekao: Upoznao sam jednu ženu koja dolazi u tvoju kuću i s kojom ćeš se venčati", ispričao je Džordž.

Amal je boravila u Londonu, ali daljina nije predstavljala problem jer je Kluni ubrzo razmišljao o tome da je zaprosi. Nakon nekoliko meseci planiranja, pozvao ju je na večeru i sakrio joj 7-karatni prsten u kutijicu za upaljač s kojim je htela da zapali sveće.

"Proveo sam 20 minuta na kolenu dok sam čekao da kaže “da” jer je bila u šoku", otkrio je jednom prilikom Kluni, koji se i sam pribojavao njene reakcije jer su tek pola godine bili zajedno.

Venčali su se u septembru 2014. godine i to samo godinu nakon prvog izlaska. Venčanje je upriličeno u luksuznom rizortu u Veneciji u društvu porodice i nekoliko bliskih prijatelja.

"Sve je bilo tako prirodno. Pre njega, nadala sam se da postoji takva ljubav koja ne zahteva nikakva preispitivanja i slično. To je jedina stvar u životu u kojoj je sreća najveći faktor. Imala sam 35 godina kada sam upoznala Džordža. Nisam ni sanjala da će mi se to dogoditi, a ideja da se udam i imam porodicu nije me uopšte uzbuđivala", ispričala je Amal u jednom intervjuu.

Amal je uspešna Libanka, rođena u Bejrutu, ćerka Barije Miknas, istaknute političke novinarke i oca Ramzija, preduzetnika. Sa njima se kao dete preselila u London. Stažirala je u Međunarodnom sudu u Hagu radeći na slučaju Slobodana Miloševića i branila ukrajinsku premijerku Juliju Timošenko.

Da je svojom lepotom i inteligencijom sve ostavljala bez daha, pa i Klunija za kojim žene uzdišu decenijama, otkrio je holivudski glumac jednom prilikom.

"Kada sam je video, pomislio sam da je prelepa, duhovita i očigledno pametna. Ne znam šta je ona mislila o meni, verovatno da sam mator", našalio se Kluni i dodao:

"Prava ljubav, poput ove koju sam ja pronašao sa Amal, menja vas iz korena. Odjednom vam nečiji život postaje važniji od sopstvenog. Ljudi moraju imati mnogo sreće da pronađu pravog partnera. Meni je žao što mi se to dogodilo tek sa 50 godina, ali samo zato što sam propustio da još više vremena provedem s njom"

