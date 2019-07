BIO JE U NACISTIČKOM LOGORU, PREŽIVEO GOLI OTOK, ŽENA GA SE ODREKLA: Vlasta Velisavljević ima NEVEROVATNU životnu priču, a DRŽI SE KAO LAV već 93. godine!

Velikan srpske glumačke scene Vlastimir Vlasta Velisavljević danas proslavlja 93. rođendan, a s obzirom da je lav u horoskopu, tako se i drži - lavovski.

Vlasta, jedan od najboljih srpskih glumaca, imao je uzbudljiv, ali i tužan život po kojem bi mogao da se napiše scenario za film, s obzirom na to da se našao u najkompleksnijim životnim situacijama.

Doajen srpskog glumišta bio je zatočen u nacističkom logoru, preživeo je opaku bolest, kao i kliničku smrt.

Vlasta je prilikom početka Drugog svetskog rata živeo sa porodicom u Beogradu. U to vreme vladala je ogromna glad, te je sa drugarima Miletom Vražićem i Nemanjom Markovićem krao jabuke koje su Nemci slali svojim vojnicima na Istočnom frontu. Kada su ga Nemci uhvatili, 1943. godine sa samo 17 godina, poslali su ga u koncentracioni logor.

"Spaslo me je to što sam bio mlad i zdrav jer su me, umesto da me pošalju u gasnu komoru, nacisti koristili kao radnu snagu u fabrici granata i oružja u Dortmundu. Jedan od majstora u toj fabrici uzeo me je za svog pomoćnika."

"Dao mi je nemačku propusnicu, koja mi je, kad sam već pobegao iz logora, pomogla da se preko Minhena najpre dočepam Zagreba, a onda Zemuna i Beograda", ispričao je Vlasta Velisavljević u jednom intervjuu.

Godine 1948. je bez problema upisao Akademiju pozorišnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mate Miloševića, a na trećoj godini studija bio je uhapšen i odveden u zatvor na Banjici a potom i na Goli otok, gde je proveo tri godine, nakon čega su ga 1953. godine vratili u Beograd.

"Neću zaboraviti tu čuvenu ćeliju 17a na Banjici iz koje su me poslali na Goli otok. Bio je to najperfidniji mogući zatvor sa svim sredstvima za mučenje ljudi, a jedna od njih je bila i ta ćelija. Mala, uska, ne možeš da se ispraviš. Delio sam je sa ocem Voje Brajovića, Vukotom, koji je bio vojno lice i izjasnio se za Sovjetski Savez", ispričao je Vlasta u intervjuu.

Tokom boravka na Golom otoku, na Vlastinu ženu vršili su pritisak da ga se odrekne, što je ona i učinila, pa se potom preudala i otišla da živi u Ameriku.

"Na moju su ženu tih godina vršili pritisak da me se odrekne. I odrekla me se. Ali me je i čekala, misleći da ću razumeti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Kako da nastavimo? To ne može. Nisam hteo da joj oprostim", ispričao je glumac svojevremeno.

Inače, Vlastimir se ženio tri puta, a često ističe da mu je treći brak "najslađi" te da mu je žena ta koja "drži brak".

Pre nekoliko godina, onkolog mu je dijagnostikovao opaku bolest, a nakon što je odbio zračenje i potražio drugo mišljenje, ustanovljeno je da sa njim sve potpuno u redu.

"Odbio sam, nisam hteo da se zračim. Posle silnog ubeđivanja s tim mladim doktorom, na kraju sam ipak pristao da sutradan dođem na još jedan pregled. Sledećeg jutra, tu u hodniku, naleteo sam na njegovog starijeg kolegu, lekara koji me je prepoznao s televizije. Popričali smo, pregledao me je, pogledao nalaz skenera... Vidim, čudi se čovek. Pozvao je kolegu, onda i neku doktorku. "Pa, vi nemate ništa!", rekao mi je", izjavio je glumac svojevremeno za jedan magazin.

