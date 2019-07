BITI IMIGRANT JE MNOGO TEŠKO! Irina Đornić se PRESELILA u Kanadu: Voditeljki je tamo sin ZAVRŠIO U HITNOJ, a reči koje je izgovorila posle će vam se UREZATI U PAMĆENJE

Voditeljka RTS-a Irina Đorđić, zbog porodice se povukla sa malih ekrana i sa suprugom i sinom otpočela novi život u Kanadi.

Irina je pre tri godine na svom blogu otvoreno govorila o tome da ju je nekadašnji partner psihički maltretirao i javno pružila podršku svim ženama koje prolaze kroz isto. Sreća joj se ponovo osmehnula, pa se nakon toga udala za svog sadašnjeg supruga Nikolu Đorđića sa kojim je 2017. godine dobila sina Maksima.

Zbog Nikolinog profesionalnog angažmana odselili su se u Vankuver i tamo otvorili novo životno poglavlje. Iako mesecima nije bila aktivna na društvenim mrežama, Irina odnedavno ponovo deli sa pratiocima detalje iz svakodnevnog života, pa je tako priznala da biti sam u tuđini nije nimalo lako, pogovoto u teškim situacijama.

"Evo me. Samo uživam u 30 mirnih sekundi slušajući momka koji svira muziku na plaži. Svaki dan žudim za slobodnim vremenom. Biti imigrant i uz to biti mama bez pomoći je izuzetno teško. To znači da nema porodice i prijatelja koji bi uskočili kad je to potrebno. Ali, juče smo se podsetili koliko treba da uživamo u svakom trenutku sa našim malim čovekom. Udario je glavu i odmah smo otišli ​​u hitnu samo da budemo sigurni da je sve u redu. Hvala Bogu da je dobro, ali tih nekoliko sati je bilo dovoljno da nas podseti koliko smo srećni što možemo da vrištimo, smejemo se i trčimo zajedno s njim", napisala je Irina uz jednu od svojih najnovijih fotografija, poslavši snažnu poruku.

