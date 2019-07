SAMO JE SLOBODA MIĆALOVIĆ ZNALA ŠTA TAJNO RADI NJENA SESTRA: Dragana priznala zbog čega se TRESLA i strahovala, napravila je OZBILJAN POTEZ!

Dragana Mićalović od svih je krila da je upisala Fakultet dramskim umetnosti, a sada otkriva i zbog čega.

Glumica kaže da joj je to oduvek bila želja i da je nedostatak diplome smatrala hendikepom.

"Dragana Mićalović nije glumica, nema završen glumački fakultet. Imam iskustvo koje je veliko za nekog mojih godina, ali nemam taj temelj, to je ono što mi fali, teorija, literatura i to je i razlog zbog čega smatram da svako ko se bavi ovim poslom mora to da prođe. Moram da priznam da je ovo zaista bilo teško za mene, da li opet ići u to, da li prolaziti iznova taj prijemni koji nije prijatan", kaže Dragana Mićalović otkrivajući da je taj prijemni već prolazila.

"Tresla sam se najviše od svih. Ostalim kandidatima nije bilo jasno zbog čega je mene uhvatio najveći strah. Verovatno zato što kroz sve to prolazim ponovo, meni je to nešto veoma ozbiljno", prepričava mlada glumica.

Dragana ističe i da skoro niko nije znao da ide na prijemni, osim njene sestre Slobode.

"Sad sam brucoš, možete sa mnom na brucošijadu. A ja sam aspolutni štreber, to svi znaju", našalila se ona.

