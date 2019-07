RIJANU JE OTAC IZDAO ZBOG PARA, A OTIŠAO JE TOLIKO DALEKO DA JE MORALA DA GA TUŽI: Novac je stao na put između tate i ćerke, a OKRUTNE stvari koje joj je uradio nikoga NE OSTAVLJAJU RAVNODUŠNIM

Popularna pevačica Rijana nikada nije oprostila svom ocu koji je zaradio na njenim problemima kada je prodao sve informacije nakon što je Rijanu fizički napao bivši dečko Kris Braun u februaru 2009. godine, a nakon toga otvorio svoju kompaniju koja se zove isto kao i pevačicina linija kozmetike, pa se pravio da je njen agent i potpisivao ugovore umesto nje, zbog čega je morala da ga tuži.

Pop zvezda priznala je da je da joj je slomilo srce saznanje da neko u njenoj porodici zarađuje na njenim problemima.

"Svi mi često čujemo priče kako ljudi jedni drugima rade iza leđa, ali svi uvek pomislimo: "Ne, meni to ne može da se desi, moja porodica to nikad ne bi uradila", ali moj otac je novinarima rekao gomilu laži, uzeo ček i posle toga me nikada nije pozvao da pita kako sam", izjavila je Rijana.

Iako pevačica tvrdi da nema želju da ostvari kontakt sa ocem, koji je bivši zavisnik od droge, Ronald tvrdi kako su on i njegova ćerka popravili loše odnose.

U jednom intervjuu Rijana je pre nekoliko godina otkrila da je njen otac godinama bio zavisan od kokaina, zbog čega su se njeni roditelji razveli kada je ona imala 16 godina.

"Najlepše uspomene iz mog detinjstva vezane su za mog oca Ronalda. On me je naučio da plivam, pecam, jašem... Zahvaljujući njemu postala sam jača i spremnija da se suočim sa životnim iskušenjima. Međutim, on je bio daleko od savršenog oca. Godinama sam viđala marihuanu i kokain kod njega, ali tada nisam znala šta je to. Moja majka i otac su se stalno svađali zbog toga, a ona je jaka žena i pokušala je sve što je u njenoj moći da nas zaštiti od očevih narkomanskih navika.", rekla je pevačica i dodala:

"Međutim, mama je radila, a otac je po ceo dan sedeo kući i drogirao se, a tek sada znam šta je Ronald radio satima u toaletu. Na kraju, mami je prekipelo i razvela se od njega kada sam imala 16 godina", ispričala je, a osvrnula se i na to da je bila druga majka svojoj braći jer su joj roditelji bili u konstantnom sukobu.

