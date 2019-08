EVA RAS BLAGOSILJALA MRTVU ĆERKU: Letećemo preko beskraja, kćeri moja lepa! Glumica fotošopira SLIKE POKOJNE ĆERKE!

Eva Ras izgubila je ćerku Krunu Ras pre 26, ali vreme nije izlečilo njene rane.

Često i rado priča o naslednici, koja je bila višestruko talentovana, za pisanje, novinarstvo, slikarstvo. Na svom Fejsbuk profilu glumica je juče objavila dve fotografije koje je napravila u fotošopu a na kojima je njena ćerka, i napisala potresan status.

- Majke svakodnevno blagosiljaju svoju decu, kćeri moja, ja te sad mrtvu blagosiljam, biću u tvojoj blizini sve vreme dok budem živa. Letećemo preko beskraja. Nikada niko neće moći da te iščupa iz mog srca. Mogla si da dotakneš nebo svojim talentom, visprenošću i harizmom. Ali nije ti se dalo. Izabrala si krivo nebo i pogrešnu sreću, zato te sada ovde sahranjujemo. Za tugu i bol ne postoji rok trajanja, bol najjače boli kada suze usahnu. Želim da umrem i da mi je grob u tvojim očima. Neka ti je laka zemlja, kćeri moja lepa - piše u Evinoj objavi.

U intervjuu za Kurir pre dve godine Rasova je takođe pričala o svojoj naslednici, rekavši da je pamet nasledila od oca Radomira Stevića Rasa.



- Ras je bio genijalac, a Kruna je nasledila to od njega. Ja sam pored njih dvoje bila čist kreten. Sumnjam da je moja Kruna umrla. Kad su dopremili njeno telo iz Pariza, savetovali su me da je bolje da ne otvaramo sanduk i ja sam to poslušala - kazala je tada.

