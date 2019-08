NEDELJKO BAJIĆ O SARADNJI S OCEM RADOŠEM I NOVIM SERIJAMA: Ljubio sam najlepše žene jer mi tata piše uloge!

Za glumca i producenta Nedeljka Bajića ni tokom leta nema odmora. Njegova producentska kuća "Kontrast studio" trenutno snima seriju "Preživeti Beograd" za Pink, a on se kao glumac pojavljuje u glavnoj ulozi u drugoj sezoni komedije "Psi laju, vetar nosi".



Da li ste u drugoj sezoni na većim mukama kao glumac ili kao producent?



Glumački je veći zadatak zato što inspektor Pavlović ganja porodicu Stavrić i otvaraju se nove stvari koje su komplikovanije i interesantnije. Stavrići ispadaju male mace u odnosu na druge ozbiljne kriminalce... Pavlović ima i veliki lični izazov koji je vezan za novi ženski lik - Zagorku, koju tumači Ana Aleksander. Ona je naša drugarica iz detinjstva i srećan sam što radimo zajedno. Produkciono je situacija takva da mi uvek želimo više nego što možemo, nažalost, imamo veoma mali budžet. U Srbiji se mnogo snima, ali nema novca. Želimo dosta, ali uslovi su takvi kakvi jesu. Nije lako, ali "Kontrast" već 15 godina pokazuje da može da se izbori sa svime i da i s malim budžetom može da se napravi kvalitetna priča.

foto: Sonja Spasić

Uvek su vam partnerke lepe žene. Do sada su to bile Ana Sakić, Marija Petronijević i sada Ana Aleksander. Da li to dobijate preko veze?



(smeh) Pa naravno da je tako. Šta ću kad imam sreće da mi tata piše uloge. Svi me zezaju zbog toga (smeh). U "Selo gori" Radoslav je tražio sebe, nije mogao da se nađe, pa još došla Šveđanka... Ovde je to Zagorka, koja nije moja direktna partnerka, ali se ipak tu nešto događa. Ona je žena predatorka, pretvara se da je nevinašce, a u stvari je sve samo ne to. Sve to zavisi od lika koji tumačim, a znate kako to ide, sve ide jedno s drugim, lepe žene, policija, korupcija, kriminal, prevare... Biće zanimljivo publici, bogat je scenario. Radoš je napisao pitku priču koja drži pažnju. Mislim da ćemo se od jeseni vrlo radovati novoj sezoni.

foto: Promo

Serija "Psi laju" snima se na Mirijevu u napuštenoj fabrici, gde je rađena i serija "Ubice mog oca". Kako ste uspeli da zamaskirate da se to ne vidi?



Firma je u stečaju, neko će je verovatno kupiti, a dok se to ne desi, ona se koristi kao veliki studio u kome se mnogi televizijski projekti snimaju. Glumila je i policijsku stanicu, kancelarije, nama igra policiju, ćeliju, šourum, kancelariju lika koga igra Radoš... Naravno, težimo ka tome da se ne vidi da je to isti objekat kao i u drugim serijama, jer ga većina koristi. Scenografijom se menja izgled lokacije u potpunosti.



Nova seriju "Preživeti Beograd" po scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Đorđa Stanimirovića snimate u zajedničkoj produkciji s Pinkom. Šta nam o njoj možete reći?



Već 6. oktobra će serija biti pred gledaocima TV Pink jednom nedeljno. "Preživeti Beograd" je lepa priča o mladim ljudima koji dolaze ovde da studiraju. Bavićemo se mladim ljudima, njihovim željama i ambicijama da uspeju u životu. Glavni junaci dolaze u Studentski grad, tu se upoznaju, stvaraju se ljubavi. Samim tim pratićemo paralelno i njihove roditelje iz različitih socijalnih miljea. Biće to priča o kontrastima, o dolasku ljudi iz malih sredina u veliki grad, o Beogradu i svemu što je postao u poslednjih desetak godina.

foto: Sonja Spasić

Kako je raditi s porodicom, ocem Radošem, sestrom Jelenom, suprugom Ivonom...



Kada Radoš radi projekat koji je on napisao, tačno zna šta je hteo da kaže i kako da izgleda. Što se tiče sestre, ona ima švapsku preciznost. Vrlo je ozbiljna kada snima i veliki je radnik kao tata, ali i kao zet Peđa, koji je direktor fotografije. Ivona je pojačanje naše firme i bitan deo tima, uspešno se bavi poslovima marketinga, odnosima s javnošću, komunikacijom s medijima, identitetom naše produkcije u nastupu na tržištu i sličnim stvarima... Svi se trude da sve zajedno ispadne dobar projekat.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs / Ljubomir Radanov / Foto: Marina Lopičić

Kurir