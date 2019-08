NJEN OTAC JE LEČIO VOJU BRAJOVIĆA: Družili su se kao deca, a onda je oženio: Zbog njega je napustila MEDICINU, a evo kako izgleda! (FOTO)

ODRĐENO zadržavanje do 48 časova

Vic dana

Ispraća žena muža na posao i s vrata mu dobacuje: - Vidiš, dragi, naš komšija svaki put kad ide na posao, poljubi ženu. Što ti to ne radiš? - Pobogu, dušo, ne mogu ja to, ja tu ženu jedva poznajem! - odgovori joj je on.