BOB GELDOF ZATVARA 25. NIŠVIL: Vruće je! Želim da se je*eno dobro ZABAVIMO! (KURIR TV)

Bob Geldof 1985. godine postao planetarna zvezda, kada je organizovao najpoznatije muzičare da održe humanitarni koncert, čuveni "Live Aid". Ove godine, dolaskom u Niš privukao je ogromnu pažnju javnosti, a večeras će oko 23 sata upravo on i zatvoriti Nišvil džez festival.

"Dugo sam putovao, zato što je kraj festivala, vrućina je strašna i večeras ću svirati Irsku muziku jer je*eno želim da se dobro zabavim", rekao je na početku obraćanja novinarima, kod kojih je izazvao smešak.

Potpom se osvrnuo na jezivu socijalnu i društvenu sliku u svetu.

"Dolazim iz Irske, vi ste iz Srbije. Znamo šta je nacionalizam i kada se ta raširena pojava susretne sa globalnim problemima, to postaje vrlo frustrirajuće. Nijedna država bez obzira na veličinu nije sposobna da se bavi globalnim problemima koje svi imamo. Kina ne može sama da reši problem globalnog zagrevanja, to ne može ni Amerika ni Iran. Niko sam, na primer, samostalno ne može da reši problem globalne ekonomije i zato je potrebna saradnja. U dnu svih tih problema je siromaštvo. Među trenutnim političarima, bilo to u Kini, u Srbiji, Americi mogućnost saradnje i kompromisa ne postoji i to je vrlo, vrlo opasno. Ja bih bio zadovoljan kada bi rešili problem siromaštva jer je to izvor svih drugih problema", ispričao je Geldof u Nišu.

On je rekao da u sebi ima Irske, nemačke i belgijske krvi tako da jasno shvata socijalne i društvene probleme u svetu, a da je njegov način za rešavanje svetskih nedaća - muzika.

Bob Geldof nije došao na festival za koji ranije nije čuo. Naprotiv, na raznim festivalima je čuo o reputaciji niškog festivala.

"Moja muzika je bluz, a ne džez, ali muzika je muzika. Sa Džoni Li Hukerom sam svirao sa 15 godina u jednom pabu u Dablinu. Sada sviram sa neverovatnom grupom muzičara koji su svirali ranije i na Nišvilu tako da znam za ovaj festival. Ne dolazim u nepoznato jer sam i na džez festivalu u Štutgartu. Onaj ko je spojio irsku muziku sa džezom je Van Morison. Mada u mojoj glavi su te dve stvari takoreći nespojive", rekao je Geldof i objasnio da "kao ne voli džez", a u stvari ne priznaje "da je to sjajna muzika".

On je ispričao par pikanterija kada ga je Majls Dejvis zvao telefonom da se svađaju oko toga, šta je bolje - da li je to bluz ili džez. Potom kako je glumio u filmu o "Pink Flojdu", o saranji sa gitaristom Erik Kleptonom...

"Svirali smo na Montreal džez festivalu i našao sam sličnosti između hip-hopa i džeza. Kvinsi Džons to dobro izvodi i ima sličnosti između ta dva pravca u vremenskim potpisima", navela ova muzička zvezda koja je napravila, kako je rečeno na konferenciji, nejveći koncert u istoriji.

Bob Geldof je i na ulicama Niša izazvao iznenađenje nešto starijih građana od koji su mu mnogi u press centru festivala doneli ploče na potpis autograma. Večerašnji koncert će početi oko 23 sata.

