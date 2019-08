OVOG SARAJLIJU SVI ZOVU NELE, A TO MU NIJE PRAVO IME! A tek da čujete kako se stvarno preziva DOKTOR ROKER!

Nele Karajlić, kao i i ostali članovi Zabranjenog pušenja, koristi umetničko ime. Mnogi ga već toliko dugo zovu Nele, da su i zaboravili da mu je pravo ime Nenad Janković.

Čuveni sarajevski muzičar, pisac, glumac i režiser rođen je 1962. godine. Porodica mu je bila deo srednje klase, a poticala iz Kladova u Srbiji. Otac Srđan je bio lingvista i profesor orijentalnih nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Karajlić je kao dečak bio veoma nestašan te kratkog nivoa pažnje. Nakon srednje škole, počeo je da studira orijentalizam na Univerzitetu, ali studiranje nikad nije završio zbog skorašnje muzičke i TV karijere.

Nele je tokom rata sa ženom Sanjom i malom ćerkom stigao u Beograd. Tu su proveli svoje prve dane u stanu koji je pripadao Rambu Amadeusu. Nele je često u gradu čekao u redu ispred raznih dobrotvornih organizacija kako bi poslao paketiće hrane članovima porodici u Sarajevu.

Od 1993. do 1996. rekreacijski je svirao sa više muzičara pod imenom Zabranjenog pušenja, ali nije snimao nikav novi materijal. On 1995. putuje u Toronto gde se sastaje sa Pavom iz Plavog orkestra, te nekim lokalnim muzičarima. Tokom tog perioda skupljao je materijal za mogući novi album, no nije bio siguran bi li ga objavio ili ne. Ili čak, ima li beogradska publika uopšte više ikakav interes za ovog sarajevskog rokera bez benda.

Događaj zbog kojeg je ipak pomislio da bi on mogao biti relevantan bio je koncert na Tašmajdanu 13. septembra 1996. godine. Stadion je bio popunjen sa oko 10.000 posetilaca, a Nele je svirao stare hitove "Zabranjenog pušenja", te nedovršeni albumski rad. Koncert se pretvorio u trijumfalni doček, te ni kiša nije mogla pokvariti atmosferu i raspoloženje koje je stvorio.



Zahvaljujući uspehu na nastupu u Beogradu, Neletov bend je bio na mini turneji preko Jugoslavije, Makedonije, BiH i Slovenije, i svirao je u Novom Sadu, Skoplju, Banja Luci i Ljubljani.

