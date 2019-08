PREMINULA REDITELJKA SLOBODANKA CACA ALEKSIĆ: Umrla žena Branka Kockice i osnivač Pozorištanca Puž, a ovako je se sećaju POZNATI

Rediteljka Slobodanka Caca Aleksić preminula je nakon kratke i teške bolesti, saopštilo je juče Pozorištance Puž.



Aleksićeva je rođena 1941. godine u Beogradu. Počela je da režira u zrenjaninskom pozorištu, a zatim u Ateljeu 212, u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom pozorištu.

Uspešan direktor

Sa svojim suprugom Brankom Milićevićem osnovala je Pozorište Puž, čiji je bila prvi direktor sve do 2005. godine i u kome je radila do svoje smrti. Predstave za decu koje je režirala imale su ogroman uspeh, o kom svedoče i brojne nagrade, a mnogim danas afirmisanim glumcima prva je dala šansu.

"Caca je bila poslednji veliki stub i jedan od osnivača pozorišta u Beogradu. Znamo je svi kao pokretača Puža uz Branka. Mnoge generacije su rasle u Pužu, kao i moja deca. Međutim, ona je kao reditelj radila nekada veoma savremene i alternativne predstave. Bila nam je svima druga majka. Pravična i stroga. Puž nije samo pozorište već je nama bio druga kuća. Bila je borac do kraja. Sećaćemo je se, a Puž će biti njena zadužbina", smatra Aleksandar Srećković Kubura.

Prvi posao baš kod Cace dobila je i Iskra Brajović.

"Najlepše savete o glumi i shvatanju sebe sam dobila od nje, dolaskom u Puž. Onako šmekerski, mangupski, a majčinski, kako je samo Caca znala. Baš tužno. Sećam se kad me je pozvala telefonom i začuđeno rekla: "Zašto meni niko nije rekao da si ti diplomirala? Dođi prekosutra da obnovimo 'Snežanu i braću Grim'." Po dolasku je bila oduševljena što sam "niža nego što je zamisljala" jer je rekla da krupne glumice ne mogu da budu junakinje dečjih predstava. Odmah mi je dala i CD za još jednu obnovu, i dala pet dana roka da i to pripremim", kaže Iskra i dodaje:



"Uvek sam isticala da su ona i Branko moji drugi roditelji i moja druga akademija, jer su me naučili i usmerili, onako toplo, roditeljski, a opet strogo, kako samo oni znaju. S druge strane, njen doprinos u razvoju Puža i uopšte formiraju te vrste pozorišta je nešto revolucionarno i njen odlazak je zaista odlazak jedne epohe."

Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Delili dobro i zlo kroz život

PRVI POLJUBAC S BRANKOM PAO U TOKU PREDSTAVE

Slobodanka Caca Aleksić i Branko Milićević delili su dobro i zlo više od pola veka. Upoznali su se, a gde drugo, nego u pozorištu. Ona je režirala, a on glumio glavnu ulogu u komadu "Sunčeve pege". Bilo je to 3. aprila, na njegov rođendan.

- Prvi put sam je poljubio na svoj 18. rođendan, i to u toku predstave. Caca nikada svoje režije ne gleda iz sale nego se muva iza scene i viri kroz bočne zavese. I tada se muvala iza scene i virila, a ja sam se kretao po sceni igrajući glavnu ulogu. I tog sudbonosnog dana, odnosno te sudbonosne večeri, u jednom njenom virenju, a mom muvanju, istrčim van scene i u onom mraku slučajno se sudarimo i namerno poljubimo - ispričao je Branko Kockica.

Caca i Branko nisu imali svoje dece, ali su život posvetili Pužu i pozorištu za decu.