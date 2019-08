BIO JE MEGA ZVEZDA 90-IH, A SADA JE UHVAĆEN U KOLIMA SA MNOGO MLAĐOM DEVOJKOM! Mobi (53) je buran ljubavni život opisao u MEMOARIMA, a izmislio je da je bio u vezi sa Natali! (FOTO)

Devedesetih je muzičar Mobi svojim albumom "Play" učinio pomak na muzičkoj sceni i zabeležio ogroman uspeh, što nikada posle nije ponovio.

Izbacio je memoare "Then it fell apart" gde se osvrnuo na ceo svoj život, od detinjstva, preko pijanih žurki pa sve do onoga što je publiku najviše zainteresovalo - liste poznatih dama koje su mu bile devojke.

Tu su se našle i Lana del Rej, Kristina Riči, Keli Tisdejl i Natali Portman, a sada je moguće da se ovoj grupi priključila i misteriozna devojka sa kojom se našao u kolima kada su ga paparaci uslikali.

Piše da su on i Natali krenuli da izlaze kada je glumica imala 20 godina i da su se upoznali posle jednog od njegovih koncerata.

"Ušao sam u bekstejdž i bio siguran da se radi o nekoj šali, ali ne, to je zaista bila Natali, strpljivo me čekajući. Samo me je prodorno pogledala tim tamnim očima i rekla "Zdravo". Uskoro smo počeli da se redovno viđamo. Bio sam ćelavi alkoholičar koji je živeo u stanu koji je smrdeo na buđ i stare cigle, a ona je bila prelepa holivudska zvezda. A ipak je flertovala sa mnom. Uhvatila me je za ruku i odvela me u hotel. Otišao sam do bara i naručio dve votke i kiselu, za nas dvoje. "Ja ne pijem", rekla mi je dok je razgledala prostoriju, a svi su gledali u nas", piše Mobi o njihovom "romantičnom" upoznavanju, dok Natali tvrdi da je sve slagao.

Kasnije, u memoarima se priseća i navodne šetnje.

"Uzeo sam taksi do Kembridža da posetim Natali. Držali smo se za ruke i šetali, a potom ljubili ispod hrastova. U ponoć me je dovela u svoju sobu i ležali smo jedno kraj drugog na njenom malom krevetu. Nakon što je zaspala, pažljivo, da je ne probudim, izvukao sam se iz njenog naručja i uhvatio taksi do svog hotela", priseća se Mobi.

Natali je komentarisala Mobijeva prisećanja.

"Bila sam prilično iznenađena kada sam pročitala da je naš odnos protumačio kao ljubavnu vezu. Ja se sećam samo mnogo starijeg jezivog, ljigavog muškarca koji se motao oko mene na svoj ljigav način tek što sam završila srednju školu. Rekao je da sam imala 20 godina, što nije istina, bila sam tek tinejdžerka", izjavila je Natali.

