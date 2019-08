ANĐELKA PRPIĆ RETKO ODBIJA ULOGE: Glumica otkrila ODLIČAN razlog, a onda progovorila o MUZIČKOJ karijeri!

Anđelka Prpić je pristala da odgovori na brojna pitanja koja intrigiraju javnost.

Ono što je zanimljivo je da je Anđelka glumica koja retko odbija ponuđene uloge.

"Moje vaspitanje mi ne dozvoljava da ne razmišljam o tome šta će biti za nekoliko meseci. Razmišljam unapred i uvek me hvata panika da neće biti uloga. Glumci su uvek željni novog posla, nove uloge, novog izazova, dokazivanja, tako da mi na tom nivou svaka ponuda znači. Uvek idem logikom da mi se uloga dopadne i da se pronalazim u njoj. Naravno, i kakav je tekst, ekipa sa kojom radim ... I od toga svega zavisi da li ću prihvatiti projekat ili ne", rekla je Anđelka koja često radi i kao voditeljka.

"Glumci su multimedijalne ličnosti. Zbog čega glumica ne bi pevala ili pevač glumio? To se dešava svuda u svetu a najbolji primeri za to su Lejdi Gaga, Dženifer Lopez, Barbra Strajsend. Oni to rade veoma uspešno. Zbog čega bi glumac samo glumio, a voditelj vodio? Ja znam Mariju Kilibardu, voditeljku, koja je dobra glumica i koja bi mogla da parira mnogima. Na primer, ja sebe ne doživljavam kao novinara, jer to nisam, već se samo trudim da budem domaćin nekog novog projekta", smatra glumica.

"Evo, juče sam u svakoj sceni nešto pevušila, tako da sam na kraju rekla da će mi izvući saundrek. Zanimljivo mi zvuči ideja i učestvovanje u TLZP. Znači pevam, plešem, mada lošije, ali sa dušom, što je najbitnije", kroz smeh poručuje glumica.

