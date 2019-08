HOLIVUDSKE DAME BILE SU ŽRTVE NASILJA: Tinu muž umalo ubio od batina, Agileru otac tukao do krvi!

Dokaz da žrtva porodičnog nasilja može biti svako, bez obzira na poreklo, uticaj, moć, bogatstvo i mesto gde živi, jesu brojne holivudske zvezde koje su o tome javno svedočile.

Među njima su Rijana, Tina Tarner, Šarliz Teron, Kristina Agilera, Madona i druge. Neke od njih godinama su bile žrtve i trpele su batine od svojih partnera, ali i roditelja, dok su druge prolazile kroz psihičke i emocionalne torture.

TINA TARNER: Ajk je mučio i silovao

Ajk Tarner više puta je gotovo usmrtio svoju suprugu Tinu Tarner (79), brutalno je tukao i prisiljavao na seks. Njihov brak je poznat kao jedan od najnasilnijih među zvezdama. Tina je zatražila razvod 1976. godine, kada ju je Ajk pretukao na zadnjem sedištu automobila u Las Vegasu. Rastali su se iste godine.

ŠARLIZ TERON: Majka joj ubila oca nasilnika

Američka glumica Šarliz Teron (44) provela je deo detinjstva s nasilnim ocem alkoholičarem, koji je njoj i njenoj majci pretio smrću nekoliko puta. Kada joj je bilo 15 godina, majka je u samoodbrani ubila njenog oca.

- Definitivno shvatam da sam imala traumatično iskustvo, događaj koji me je nekako oblikovao kao osobu - rekla je Šarliz.

Iako glumica o incidentu ne govori često, aktivno podržava druge žrtve nasilja.

MADONA: Dobijala batine od Šona Pena

Madonu (60) fizički je zlostavljao tadašnji suprug, glumac Šon Pen (58). Jednom prilikom navodno ju je tukao punih devet sati, nakon čega je osuđen za porodično nasilje. Glasine o batinama u njihovom braku su dugo kružile, sve dok optužbe nisu izašle na videlo. Pokrenuto je nekoliko sudskih procesa, a bivši supružnici ne pričaju o svom braku u javnosti.

RIJANA: Praštala batine Krisu Braunu

Slučaj pevačice Rijane (31) i Krisa Brauna (30) jedan je od najšokantnijih slučajeva nasilja među poznatima. U policijskom izveštaju iz 2009. navodi se kako je pevač gurnuo Rijanu kroz prozor pre nego što ju je udario u lice, ruke i noge. Ona je kasnije rekla da je svesna da je pogrešila kada se nekoliko godina kasnije vratila nasilniku, misleći da može da promeni njegovo ponašanje.

- Mnogo žena i mladih devojaka prolazi kroz istu stvar. I mnogo momaka. To nije tema koju treba gurati pod tepih - rekla je Rijana.

KRISTINA AGILERA: I danas nosi traume

Američku pevačicu Kristinu Agileru (38) fizički je zlostavljao njen otac Fausto Vagner Havijer Agilera.

- Mislim da je jako važno da podelim svoju priču s drugim ženama koje su bile zlostavljane, jer me je to iskustvo dovelo do mesta na kojem sam danas. Dalo mi je snagu i motivaciju - rekla je pevačica 2007. godine.

Njena majka Šeli Lorejn takođe je progovorila o nasilju, rekavši da je situacija bila toliko grozna da je zatekla Kristinu kada je imala samo četiri godine s krvlju koja joj je kapala s lica.

AMBER HERD: Zlostavljana, pa optužena

Amber Herd (33) u sudskim dokumentima kojima je tražila razvod od glumca Džonija Depa (56) tvrdi da ju je on emocionalno i fizički zlostavljao tokom braka. Glumac je takve navode odbio, međutim, u javnosti su se pojavile fotografije pretučene manekenke koji dokazuju njene reči. Ali on sada tvrdi da je ona zlostavljala njega i traži odštetu.

RIZ VIDERSPUN: Patila zbog nasilnika

Američka filmska glumica i producentkinja Riz Viderspun (43) u intervjuu Opri Vinfri otkrila je kako je u mlađim danima bila u nasilnoj vezi i da joj je bilo teško da prekine s tim muškarcem.

- U mojoj se glavi sve preokrenulo i znala sam da će biti jako teško, ali jednostavno nisam mogla dalje da budem s njim. Tada sam bila drugačija osoba. Činjenica da sam se zauzela za sebe promenila me je doslovno na ćelijskom nivou - rekla je Riz.

